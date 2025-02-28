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28/02/2025

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#政政經經 #財金大勢 #A股 #港股
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　　恒指昨日（27日）見出2萬4近日新高，立被龐大沽壓打到倒跌。後市怎看，《金融界》有青楓君，總結了幾家國內券商的看法，值得參考。

 

　　交銀國際：港股近一輪上漲多由南向資金及短？被動資金所推動，長線主動資金流入尚不明顯。長線資金持續流入還需要看到更為明朗的盈利前景，包括：1。技術持續進步；2。內地AI生態長期增長趨勢初步驗證和更清晰化的商業邏輯；3。宏觀敘事節奏相配合。兩會臨近增量政策有望成為港股新催化劑。

 

　　華西證券：A股和港股，或許均面臨做多與兌現情緒（即消息被消化）相互交織的局面，兩種情緒或將繼續爭奪定價權，後續行情可能以震盪為主。科技行情體現出強韌性，值得繼續保持做多思維。同時，科技題材擁擠度（即羊群集中）同樣值得關注，如果擁擠度過高，且成交額下滑明顯，題材可能出現切換及短期降溫壓力。

 

　　中信證券表示，即便有短期事件性擾動，在AI敘事持續催化、企業基本面預期上修、全球資金輪動的背景下，港股市場仍將延續2024年以來的反轉行情。

 

　　中金公司：整體而言，大方向重要，但短期節奏也需要把握，因此建議在恒指23000至24000點附近觀望催化劑甚至適度獲利，再決定下一步走向。值得注意的是，本輪漲勢走到當前，恒指已突破日線和周線阻力位，隨之而來的是月線阻力位，對應23800點左右。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）
　

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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