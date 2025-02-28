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跨境營商戰略
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關鍵字：創科 數碼轉型 數碼

28/02/2025

營銷策略 │ 跨境電商崛起！海外商家如何借力中國市場實現爆發式增長？

#銷售 #中國巿場 #跨境電商 #數碼轉型 #數碼營銷 #海外商家 #購買力 #消費 #淘寶 #電商平台 #品牌策略 #京東 #天貓 #推廣 #營銷 #小紅書 #抖音等 #直播帶貨 #短視頻 #種草
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  • Rebecca Wong

    Rebecca Wong

    中國市場營銷專家，以前瞻性的思維與全面性的分析，為客戶制定一套創新而貼地的跨境營銷戰略佈局。擅於資源整合、熟知內地生態，憑藉兩地豐富媒體、平台及網紅資源，借力打力，利用「環迴打法」，將客戶的有限資源，創造出無限商機，成為眾多大品牌進入中國市場的「金牌軍師」！「唔好隨波逐流，生意最緊要講求排兵佈陣」

    跨境營商戰略

    逢周三刊出

 

中國市場：跨境電商的理想沃土

 

　　中國市場的吸引力，首先體現在強勁的消費需求上。隨著經濟的持續增長和中產階級的不斷壯大，消費者對高品質、差異化的海外商品需求日益旺盛，從食品、護膚品到服飾、母嬰用品，為海外商家提供了廣闊的市場空間。

 

　　利好的政策環境也推動中國成為跨境電商的熱土。政府不斷優化跨境電商政策，降低進口關稅，簡化通關流程，為海外商家進入中國市場提供便利。同時，完善的電商基礎設施，如成熟的電商平台、發達的支付系統（支付寶、微信支付）和高效的物流網絡，為跨境電商運營築牢基礎。

 

 

一、深入洞察中國消費市場

 

　　了解中國消費者的需求和習慣，是海外商家成功的關鍵。在需求洞察方面，中國消費者追求品質和創新，不僅關註產品功能質量，也註重設計。智能家居領域，消費者向往便捷智能生活，海外商家可據此推出創新產品。

 

　　年輕一代已成為消費主力，他們追求個性化、時尚化產品，對潮流飾品、時尚服飾興趣濃厚，海外商家可針對這一群體推出獨特設計產品。

 

　　在消費習慣上，移動支付在中國普及，海外商家需提供便捷移動支付選項。電商平台主導中國消費者線上購物行為，像天貓國際和京東國際等平台，擁有高端消費群體和完善售後體系，為海外品牌提供了塑造品牌形象和提升消費體驗的理想渠道。

 

 

二、打造契合中國市場的品牌策略

 

　　本地化運營是海外商家成功的關鍵。這需要根據目標群體喜好調整產品設計和營銷策略，融入中國傳統文化元素。比如海外美妝品牌推出適合中國膚質的產品線，或結合傳統節日推出限定包裝，增強品牌吸引力。

 

　　建立信任背書也很重要。通過與本地 KOL、達人合作提升曝光度和口碑，借助消費者評價、平台認證增強產品可信度，樹立良好品牌形象。

 

　　優質客戶服務是保障，相關策略如配備中文客服團隊，快速響應需求，提供專業售後服務，以提升購物體驗及建立長期信任關系。

 

 

三、選擇適配的跨境電商平台

 

　　綜合類電商平台如淘寶、京東，用戶基礎龐大，物流配送和售後服務完善，有利於海外品牌快速觸達大量消費者，提升知名度和銷售額，國際知名化妝品品牌入駐天貓旗艦店後迅速打開市場便是例證。

 

　　垂直類電商平台深耕特定品類，用戶群體精準，運營團隊專業。若海外商家產品屬於特定品類，可考慮入駐，如母嬰品牌可選擇貝貝網等。

 

 

四、制定有效的營銷與推廣策略

 

　　借助小紅書、抖音等社交媒體平台，通過短視頻、圖文進行內容種草，可以激發用戶購買欲望，提升品牌知名度。

 

　　直播帶貨是熱門趨勢，與頭部主播或垂類 KOL 合作，以直播直觀展示產品特點和使用效果，互動性強、轉化率高，助力打開市場、提升銷售額。

 

　　還可利用大數據精準鎖定目標用戶，通過朋友圈廣告、信息流廣告投放，針對性強、曝光度高，樹立品牌形象。

 

　　最後，可以結合雙11、618 等購物節推出大力度折扣優惠，利用消費者購買力旺盛、價格敏感度高的特點提升銷量。同時配合會員積分、滿減優惠等玩法，增強用戶黏性。

 

 

五、優化物流與供應鏈管理

 

　　在物流及供應鏈管理方面，可以采用海外直郵與保稅倉結合的方式，在中國設立保稅倉，提前進口商品，縮短配送時間，降低關稅成本，提升購物體驗。

 

　　與專業清關服務商合作，可進一步確保跨境清關順暢，保障物流鏈條高效運轉。

 

　　針對生鮮、化妝品等對溫度要求高的商品，建議選擇具備冷鏈物流能力的物流公司，保障運輸過程中的商品品質。

 

 

六、成功案例借鑑

 

　　Healthy Care Australia，作為澳大利亞頗具影響力的知名健康品牌，憑借其在營養保健、個人護理等領域的卓越產品品質和專業研發實力，在澳洲本土及國際市場積累了良好口碑。為進一步拓展全球業務版圖，深度觸達龐大的中國消費市場，該品牌果斷選擇入駐天貓國際這一優質跨境電商平台，與小紅書 KOL 合作進行深度種草營銷，迅速提升知名度；通過在中國設立保稅倉，靈活管理供應鏈，縮短配送時間；推出符合中國消費者需求的限定版包裝，實現年銷售額翻倍增長，為其他海外商家提供了寶貴經驗。

 

 

總結

 

　　中國市場機遇無限，海外商家只要深度理解市場、精準把握消費者需求，靈活運用電商平台和營銷手段，優化物流與供應鏈管理，就能在跨境電商浪潮中實現爆發式增長，贏得中國消費者的信任與支持。

 

 

 

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