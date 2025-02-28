  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
足球俱樂部
影視娛樂Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

28/02/2025

利物浦領放，大局已定；阿仙奴失分，提早投降

#阿仙奴 #英超 #足球 #阿迪達 #利物浦
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 主教練

    主教練

    教書時執教足球隊，亦奪得過全港冠軍。最大樂趣，是今天仍可在綠茵球場上奔跑和夜半起床看歐聯。

     

    過去兩屆世界盃，均凖確預測8強至冠軍誰屬。作者擅長以教練角度、數字管理和戰術運用去分析比賽，揚棄球迷的主觀臆測和情感因素。

    足球俱樂部

　　周中英超快車，阿仙奴再失分，而利物浦繼續贏波，原本兩場比賽之前的冠軍爭逐，至此再無懸念，今屆冠軍基本是大局已定。

 

　　是利物浦太強？非也。正如之前講過，阿仙奴連續兩季未能奪冠，阿迪達責無旁貸；今季再度錯失良機，實在難辭其咎。

 

　　明知攻力不夠，卻又不買前鋒；比賽中既然要搶分，為何卻不變陣？

 

根據英超官網上星期的分析，阿仙奴其實有機會後來居上，因為文章分析顯示阿仙奴應該可以再餘下賽事全勝，而利物浦只能場均獲得2.8分。但事實證明，紙面分析永遠比不上實際賽事的表現，利物浦確實是更值得奪冠。

 

　　阿迪達讓阿仙奴復甦，但他似乎不是那個可以帶領槍手重返巔峰的領隊。

 

　　阿仙奴連失5分，再次證明英超並不易踢。

 

　　再看看現時的積分榜，第三的諾定咸森林與排第十的阿士東維拉，只是相差6分，僅僅兩場比賽，排名就可以大執位，因此歐聯席位花落誰手，仍是未知之數。

 

　　英超之所以競爭激烈，其一是因為轉播費收入讓每隊都有足夠的資源建立球隊，哪怕是中下游球隊都具備一定實力，每隊之間的較量也並非一面倒。

 

阿仙奴的問題是前鋒無力，連同0:1不敵韋斯咸，以及悶和諾定咸森林，槍手兩場合共射33腳，只有3次中目標，是自2023年5月後首次連續兩場英超不入球。

 

　　另一個原因是英超的國際化程度高，尤其在轉播上，得益於英超的殖民統治，讓很多國家和地區都會收看英超，帶動英超的收視上升，也才有上面轉播費高給予球隊的資源。

 

　　在如此競爭激烈的聯賽作賽，很難出現如同西甲和德甲只有一兩隊獨大的情況。也正因如競爭激烈，英超才如此吸引。

 

利物浦現時在踢多一場下領先槍手達至13分；如果利物浦贏得未來3輪，而阿仙奴未來4場全敗，加上其他球隊也失分，紅軍最快可於4月5日宣布提早封王，屆時，阿仙奴與利物浦的賽事中，有機會要在客場列隊歡迎冠軍入場。

 

本週焦點

 

　　足總杯16強賽事，紐卡素面對白禮頓，在主場出擊的紐卡素應該勝算較高，主要是質素較高，加上主場有保證，因此晉級在望。

 

　　另一場曼聯迎戰富咸，雖然不至於穩勝，但上場聯賽擊敗葉士域治，士氣較佳；除非排陣失誤，否則以紅魔的質素理應贏波。

 

在艾摩謙帶領下，曼聯22場比賽中僅贏9場，目前在英超排名第15位，是自1974年以來最差，僅領先降班區13分；若他在本賽季結束後被解僱，他將獲得高達1,200萬鎊的補償金，如果連同教練團隊一併被炒，總賠償更高達2,000萬鎊。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇？】《哪吒2》本港上映場次爆滿，實際該片電檢審批僅用1日，你認為該速度應否多加應用在其他本港電影？► 立即投票

我要回應
更多足球俱樂部文章

你可能感興趣

#阿仙奴 #英超 #足球 #阿迪達 #利物浦
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

財政預算案 | 「兩元兩折」最遲明年9月推，孫玉菡：八達通更...

28/02/2025 10:07

2025-26年度財政預算案

俄烏戰爭結束在望，各國何去何從

28/02/2025 08:04

大國博弈

高息定存 | 銀行加港元存息，東亞3個月加至3.5厘10萬起...

24/02/2025 18:18

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk