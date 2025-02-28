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28/02/2025

旅拍神機 Asus Zenfone 12 Ultra：強大的拍攝能力與全新AI功能進化

#數碼潮物 #旅拍神機 #Android 15 #asus #Zenfone 12 Ultra #AI #手機 #智能手機 #Gadget
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  • 徐帥

    徐帥

    自98年起撰寫PDA應用文章，亦曾協助創立相關用戶協會。目前以自由撰稿人身份，為香港多本雜誌及網站撰寫智能手機應用文章，並定期推出多本智能手機應用書籍，分享智能手機平台的實用資訊。

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　　Asus年度旗艦手機Zenfone 12 Ultra是一款集AI技術與頂級攝影功能於一身的旗艦手機，定位為AI旅拍神機。這款手機不僅在硬體配置上全面升級，更在多項AI 功能上再進行優化，帶來更不俗的拍攝與使用體驗。

 

 

　　Zenfone 12 Ultra提供黑、白、綠三色選擇，機身沿於上代的設計，亦同樣支援IP68防水防塵，並用上霧面玻璃搭配幼邊框和圓角，而邊框亦沿用上100%再生鋁材。此外，手機設有2,400 x 1,080解像度6.78吋柔性 LTPO AMOLED熒幕，最高支援144Hz刷新率、2,500nits峰值亮度及107.37% DCI-P3廣色域，更以
Corning Gorilla Glass Victus 2保護。

 

熒幕上方設有3,200萬像素前置鏡頭。

 

Zenfone 12 Ultra機身沿於上代的設計，並用上霧面玻璃搭配幼邊
框和圓角。

 

設有三個主鏡頭，其中廣角鏡頭用上Sony Lytia 700感光元件兼搭載六
軸防手震Hybrid雲台4.0。

 

採用USB Type-C介面充電，並保留了3.5毫米耳機插孔。

 

　　Zenfone 12 Ultra搭載Snapdragon 8 Gen Elite處理器，內置16GB記憶體和512GB儲存，安兔兔測試得分266萬多，有頂級效能表現。手機內置5,500mAh電池，支援65W有線快充及15W無線充電，足夠一整天使用的需要。最重要一點，是Zenfone 12 Ultra除了提供雙SIM卡插槽外，更支援eSIM，機身亦設有雙立體聲喇叭及耳機插孔，配合Direct Virtual技術可享有更好的聲效。

 

電源鍵及音量鍵設於機身右側。

 

支援熒幕指紋解鎖功能。

 

Zenfone 12 Ultra除了提供雙SIM卡插槽外，更支援eSIM。

Zenfone 12 Ultra內置不同AI功能，包括在通話中雙向翻譯的「AI 即
時通話口譯」。

 

　　Zenfone 12 Ultra設有5,000萬像素廣角、1,300萬像素120 超廣角及3,200萬像長焦鏡頭，其中廣角鏡頭用上Sony Lytia 700感光元件兼搭載六軸防手震Hybrid雲台4.0，可校正正負5度晃動，而長焦鏡頭則支援OIS光學防震。拍攝功能方面。手機提供 3倍光學及30倍數碼變焦，更加入攝錄時可追蹤主體的全新AI追焦錄影，以及呈現自然景深效果AI 人像錄影 2.0等功能。

 

Zenfone 12 Ultra提供不同的照片AI後製功能，當中包括令相片變得
清晰的AI模糊修復。

 

AI 錄音筆記升級至2.0版本，可將語音即時轉為文字及生成摘要。

 

Zenfone 12 Ultra搭載Snapdragon 8 Gen Elite處理器，安兔兔
測試得分266萬多，有頂級效能表現。

 

Zenfone 12 Ultra的廣角鏡頭能出高畫質相片，較上代有明顯改進。

 

　　AI功能依然是Zenfone 12 Ultra的重點，除保留了將網頁文章濃縮成摘要的AI文章摘要、摘錄檔案中重點的AI檔案摘要、確保通話品質的AI 語音降噪外，是次AI 錄音筆記及AI 即時通話口譯更升級至2.0版本，前者可將語音即時轉為文字及生成摘要；後者則加入Line、Whatsapp、WeChat等通訊軟件的支援，提供即時轉錄、翻譯功能。另外，Google的Circle to Search搜尋功能也內置於手機中。

 

總結

 

　　Zenfone 12 Ultra的功能比上代成熟，在硬體、攝影及AI功能上均有顯著提升，尤其是照片的AI後製功能更值得推薦，是一款適合追求高效能與AI應用體驗的旗艦手機。

 

作業系統：Android 15

處理器：Qualcomm Snapdragon 8 Elite 4.3GHz八核

記憶體：16GB RAM / 512GB ROM

顯示屏：2,400 x 1,080像素，6.78吋多點觸控LTPO AMOLED

制式：GSM 850/900/1800/1900Hz / WCDMA 800/850/900/1700/1900/2100MHz / FDD-LTE Band
1/2/3/4/5/7/8/12/17/18/19/20/25/26/28/32/66 / TDD-LTE Band 34/38/39/40/41/42/43/48 / 5G NR
n1/2/3/5/7/8/12/18/20/25/26/28/38/40/41/48/66/77/78/79

通訊：802.11 a/b/g/n/ac/ax/ae / Bluetooth 5.4

鏡頭：3,200萬像素（前置） / 5,000萬像素廣角 + 1,300萬像素120 超廣角 + 3,200萬像長焦鏡頭（後置）

其他：GPS/Galileo/Glonass/Beidou/QZSS/NavIC / NFC / 屏幕指紋感應器

電池：內置5,500mAh

體積：163.8 x 77 x 8.9毫米

重量：220克

售價：$8,498

查詢：Asus 3582 4770

 

同場加映

 

　　Momax四合一多功能「Cymbal」咖啡桌Momax與香港本地品牌100°C 合作，推出四合一多功能「Cymbal」咖啡桌。產品結合磁吸充電、360度無線環繞音響、氣氛照明及傢俱於一身，內置20,000mAh電池，支援15W無線充電，亦設有USB Type-C充電插口。「Cymbal」咖啡桌設計靈感源自香港「摺凳」，木紋桌面兼可摺起或平放，既
方便又可節省空間。

售價： $999（早鳥價） / $1,299（原價）。

查詢：Momax 2402 3186

 



 

 

 

 

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