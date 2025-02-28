算力懷疑論興起！微軟取消數據中心租約，象徵運算力供過於求？AI基建需求即將邁向泡沫化？

自Deepseek以極低訓練成本的姿態爆紅後，讓外界意識到即使投資額遠遠低於OpenAI，也可能造出效能相近的AI模型，於是有人開始質疑，砸大錢興建AI數據中心沒有太大意義。近日，微軟（Microsoft）傳出取消兩家數據中心的租約，更讓市場憂慮AI運算力可能供過於求，引發「算力懷疑論」。為甚麼微軟突然縮減對AI基建的投資？難道AI數據中心的需求真的放緩了嗎？

Read More

OpenAI 2025猛攻！聯手軟銀、重組產品、自研晶片，拆解奧特曼擴張AI霸權的3大板斧！

特朗普5千億美元AI大計！與OpenAI合推Stargate計劃廣建數據中心，但馬斯克質疑根本唔夠錢？

DeepSeek一夜爆紅！600萬美元打造OpenAI勁敵？DeepSeek-R1極低訓練成本真相大揭秘！

微軟取消兩筆租約、停簽新租約

根據加拿大道明證券旗下投行TD Cowen的研調報告，微軟不但取消至少2間數據中心營運商約數百兆瓦容量的租約，還暫停簽署其他談判中的新租約。同時，該公司又放棄至少5塊可用於建造數據中心的土地，看似其AI基建擴張計劃正在放緩腳步。微軟年初曾宣布，2025年內將投入800億美元（約6,240億港元）來興建AI數據中心，未知這次取消租約會否影響全年投資承諾。

TD Cowen分析師邁克爾·埃利亞斯（Michael Elias）認為，此舉可能出於微軟對未來數據中心需求的評估有所調整，並反映當前AI運算力供應可能出現過剩。有投資者擔心，這可能是生成式AI熱潮轉趨冷卻的一個徵兆。

為澄清取消數據中心租約的傳聞，微軟發表官方聲明指，仍會積極擴充其AI基建以應付未來市場增長。（圖片來源：微軟官網）

微軟澄清仍對AI進行大量投資

中國初創公司深度求索在2025年1月釋出DeepSeek-R1模型後，外界驚覺只要花少少錢，就有可能創建出效能逼近ChatGPT的模型，所以大灑金錢來取得技術領先位置再沒太大意義。那麼對高階AI晶片的需求將會大幅下降，進而影響到AI產業的發展前景。本來這番算力懷疑論近期已開始降溫，但爆出微軟取消數據中心租約的消息後，卻使市場重新關注此論調。

由於外界議論紛紛，微軟迅速出面澄清，表示他們已對AI進行大量投資，以滿足現在和未來不斷增長的客戶需求，並強調800億元AI基建項目仍會按計劃推進。該公司指出，雖然可能會在某些領域作出策略性調整，但仍會在全球持續擴張。

效率升、成本降，整體需求增加

有業者引用經濟學理論「傑文斯悖論」（Jevons Paradox）來解釋AI產業現況，以印證算力懷疑論是站不住腳的。英國經濟學家威廉姆·傑文斯（William Jevons）於1856年提出，當技術進步而提高資源的使用效率，可讓成本大幅下降，但卻會導致整體需求增加，使資源消耗的速度不減反增。

當時傑文斯身處於工業革命時代，蒸汽機的發明讓煤炭使用效率大幅提升，於是有不少人以為，煤炭的總消耗量會因此而降低，理由是執行同一任務所需的煤炭比以前少了。可是，傑文斯卻發現，因效率提高而令煤炭變成更具成本效益的燃料，吸引不同產業爭相引入蒸汽機，所以煤炭的總需求量反而上升了。

傑文斯悖論打破AI算力懷疑論

如把傑文斯悖論套用到當下AI產業，低成本的AI模型出現，使AI使用效率提高，更多企業能輕鬆部署和使用AI模型，讓AI應用變得更加普及。如此一來，整體社會對AI運算力的需求將大幅增加，也就是對AI晶片、以至數據中心的需求更大。

事實上，隨著中國企業廣泛採用DeepSeek模型，輝達（NVIDIA）H20晶片訂單已開始激增。阿里巴巴、騰訊、百度、字節跳動等中國科技巨頭均大舉下單訂購H20晶片，不僅為滿足自身的AI研發需要，更要應付中小企因自行搭建DeepSeek模型而衍生的雲端服務需求。近日更有消息傳出，全球首富伊隆·馬斯克（Elon Musk）旗下的AI初創xAI、以及Facebook母公司Meta，都有意加碼興建AI數據中心。由是觀之，算力懷疑論現已不值一哂了。

微軟、OpenAI頻傳不咬弦消息

除對AI運算力供過於求的疑慮外，取消租約的傳聞亦引發了微軟與OpenAI合作關係生變的猜想。過去一年，不斷傳出OpenAI與微軟不咬弦的消息：OpenAI為求取得更多AI運算力和降低成本，一直跟微軟展開談判，要求修改合作條款，不想完全依靠微軟雲端平台Azure提供運算力；微軟作為OpenAI最大金主，暫時無意再向後者注資，對急需更多資金來大展拳腳的OpenAI而言，當然感到非常失望。

OpenAI既跟軟銀合作推動星際之門計劃，又攜手搶攻日本企業市場，如再獲後者的巨額融資，關係將變得密不可分。（圖片來源：翻攝SoftBank官方YouTube影片）

基於對外部資金和運算力的需求，OpenAI終於找來軟銀（SoftBank）締結合作關係。OpenAI擬向外部融資400億美元（約3,120億港元），而軟銀有意投入逾300億美元（約2,340億港元）的資金；一旦此事成真，軟銀將超越微軟，成為OpenAI的最大金主。

OpenAI運算力不再依賴Azure

2025年1月，OpenAI與軟銀聯合發表「星際之門計劃（The Stargate Project）」，未來4年內將投資5,000億美元（約3.9兆港元）在美國興建AI數據中心。與此同時，微軟宣布調整跟OpenAI的合作協議，容許OpenAI取得Azure以外的新數據中心容量。隨後OpenAI向投資者表示，及至2030年，其AI模型所需的運算力將有四分之三由星際之門計劃供應。

隨著雙方關係漸趨緊張，未知日後是否仍有機會可看到OpenAI執行長奧特曼（左）與微軟執行長薩蒂亞·納德拉（Satya Nadella，右）同台現身。（圖片來源：翻攝OpenAI官方YouTube影片）

站在微軟立場，對自己完全依仗OpenAI技術來提供AI服務，也覺得有些不太安心，於是決意另起爐灶，自組AI團隊。2024年3月，微軟從AI初創Inflection挖走多名員工，甚至包括Inflection共同創辦人穆斯塔法·蘇萊曼（Mustafa Suleyman），他現已成為微軟AI部門的負責人。但此舉卻讓OpenAI執行長山姆·奧特曼（Sam Altman）感到很不滿，以致雙方關係愈趨緊張。

然而，OpenAI不會因此而馬上掙脫微軟的庇蔭，當下微軟依然是其最大股東，而且預計到2028年對微軟數據中心的開支將倍增至280億美元（約2,184億港元），意味著OpenAI未來仍需要來自Azure的運算力。惟OpenAI有了新歡後，雙方合作關係將不復往昔般緊密了。