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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

28/02/2025

期望管理只做一半，政府引火自焚？

#立法會 #立會透視鏡 #港台評論 #香港經濟發展 #政情 #福利 #學生津貼 #預算迴響 #陳茂波
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  • 馬天娜

    馬天娜

    畢業後第一份工就係返金鐘，在職場輾輾轉轉，又回到了起點，而金鐘更由當年嘅商業中心，變成為香港權力核心。身為金鐘人，最鍾意就係收盡權力核心外圍同內圍嘅風，識破所有政客嘅語言偽術。

    立會透視鏡

　　《財政預算案》星期三（26日）公布咗，今年焦點係點樣節流，而節流就少不免要將一啲過去派畀市民嘅福利，一下子或者慢慢咁收番。Tina都記得，過去喺經濟環境較差嘅日子，每逢公布《預算案》，政府通常都會透過「放風」去好好咁做期望管理，等大家喺《預算案》公布之前一兩個星期，慢慢咁消化一啲「壞消息」；但係最新呢份《預算案》，做一半唔做一半，就令到坊間劣評如潮！

 

　　最新呢份《預算案》公布之前一周，已經有消息流出「長者$2乘車優惠」縮水，限每月240程同埋10元以上車程兩折收費。消息流出之後，當然係令到唔少公公婆婆嘩然，透過不同渠道宣洩不滿，發酵大半個星期，所以去到星期三公布之後，無論傳媒同坊間已經消化得七七八八，成功化解「危機」。

 

財政司司長陳茂波靜悄悄取消2500元學生津貼，激起家長強烈反彈。（Nelson攝）

 

　　不過，《預算案》削福利嘅對象又豈止長者？由2019/20年開始向每名學生派發嘅2500元津貼，喺今年財赤之下終於壽終正寢。財政司司長陳茂波喺《預算案》度無提及到呢點，但係當家長發現佢無講話派2500元之後，就知道津貼被削，隨即掀起家長界嘅激烈聲討。

 

　　由於群情實在太過洶湧，陳茂波就喺星期四舉行嘅立法會財務委員會上，爆出已經諮詢過立法會嘅教育界代表。唔講由自可，講完呢句，立法會幾個來自教育界嘅議員，包括朱國強、鄧飛同周文港都紛紛跳出嚟割席，齊齊話未有被諮詢，驚死自己成為家長嘅聲討對象。

 

　　有政壇中人就坦言，無論係教育局、財庫局以至財政司司長辦公室，確實係無諗過削減呢個一年派一次嘅福利會有咁大反響，所以都無諗過要做期望管理。不過一位直選議員就同Tina直言，政府咁樣諗根本就係站不住腳，「薪俸稅退稅你都識得由3000元減到1500元啦！點解你唔一下子減晒佢？就係因為你知道一下減晒會激起民怨吖嘛！好多中產家庭已經係年年無福利拎，得退稅同學生津貼叫做有粒糖食吓，你一下減咗佢，竟然覺得市民會無感覺，試問又點稱得上係政治任命官員？」

 

中產家庭本已缺乏福利，現在連學生津貼都被剝削。(Shutterstock)

 

　　呢位議員仲話，如果佢喺事前被諮詢的話，一定會叫當局先減一半，再只係向直資津貼學校嘅學生家長派發，減少市民嘅反感度，下一年先再諗係唔係一次過取消。嗰位議員仲提醒官員，呢類福利，拎開嘅市民就覺得係恒常措施，所以當局日後再有類似福利，真係要好好諗定「退場機制」，否則只會引火自焚！

 

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