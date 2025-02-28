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28/02/2025

傳梁朝偉隱居日本多年？近日在北海道滑雪被「野生捕獲」 劉嘉玲網上曬恩愛粉碎謠言

#二世古 #日本 #離婚 #影視娛樂 #滑雪 #隱居 #分居 #劉嘉玲 #梁朝偉 #婚姻生活
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Text: wong lin lin rachel

　　梁朝偉和劉嘉玲是娛樂圈的「金童玉女」，1989年二人合作舞台劇《花心大丈夫》開始交往。 2008年他們在不丹舉行婚禮。一直以來，二人的生活低調，而且梁朝偉更是不愛跟別人談自己的家事，所以不時都會傳出二人離婚的消息。早前，內地有傳聞甚至稱他已在日本隱居廿多年。若深入了解了他和劉嘉玲的生活狀況，就會有一點頭緒。

 

劉嘉玲間中會在IG曬夫妻恩愛。（IG圖片）

 

結婚16周年，夫妻二人重回舊地，十分溫馨。（IG圖片）

結婚16周年，夫妻二人重回舊地，十分溫馨。（IG圖片）

　　入行多年來，梁朝偉的感情生活都受到關注，就算後來與劉嘉玲拍拖，亦不少次傳出分手消息。直至2008年二人拉埋天窗，傳聞就升級變成分居或離婚。早前，有內地傳媒爆料指，他們兩人表面恩愛，實際上梁朝偉與劉嘉玲分居多年，男方獨自在日本隱居。

 

 梁朝偉在紀錄片罕有講心事。（圖片截圖）

　　當年，梁朝偉在紀錄片《人生旅途半山腰》，罕有透露自己的內心世界，他坦言自小就喜歡獨處，而入行當了明星，去到那裡周圍的人也認出自己，感覺上沒有空間好好享受生活。內地傳聞指他隱居日本廿多年，翻查片段內容，梁朝偉真正表達是去日本滑雪多年：「我來了滑雪二十多三十年，但是一句日語我都不會，因為我不想跟人家講話。我來這裏，好像去了一個不一樣的國度，我可以有很多自己的空間，我很享受沒有人認識我，因為有時去一些地方，好似被監視，去到那裏就有人看著我，或者拿一個相機出來影相，放在Facebook。不用工作時一個人，你會感到很累，你會很想安安靜靜喝一杯咖啡，聽下火車聲音，這就是生活。」去年他為電影《金手指》宣傳接受訪問，表示去到這個年紀生活上愛以簡單為主：「呢個年紀更珍惜每一日多啲，做自己鍾意做嘅嘢，做少啲自己唔想做嘅，唔知係咪過六十歲嘅人係咁。我個人好悶，平淡，簡單，個人輕鬆冇咁大壓力，平時自己整吓嘢食。」他亦更珍惜與劉嘉玲相處的時候，一起行山去玩，但笑謂同時也喜歡獨處，有一半時間自己去做運動、出海玩帆船。

 

梁朝偉在紀錄片罕有講心事。（圖片截圖）

梁朝偉在紀錄片罕有講心事。（圖片截圖）

梁朝偉在紀錄片罕有講心事。（圖片截圖）

 梁朝偉在紀錄片罕有講心事。（圖片截圖）

　　向來，梁朝偉喜歡做運動，而喜歡的運動有很多，如行山、滑雪、玩滑浪風帆：「我一直也喜歡去一些大自然的地方，跑步、爬山、玩山地車，這些很適合我，我喜歡運動又喜歡安靜，大自然給我的感覺很平靜。面對大自然的平靜你可以思考。」

 

近日在日本玩巧遇粉絲。（網上截圖）

 近日在日本玩巧遇粉絲。（網上截圖）

　　被指隱居在日本的梁朝偉，適逢滑雪季節，他再次在日本被粉絲碰到，有人在北海道二世古滑雪時與他合照；另外又有人在日本東京街頭偶遇他，各人都表示梁朝偉沒有架子而且很溫柔。梁朝偉一人去到當地玩，全因劉嘉玲正跟黃子華等人演舞台劇《香港式離婚》。出發前，梁朝偉早在去年12月已經到場欣賞太太演出，劉嘉玲還在社交平台上載了梁朝偉在後台跟黃子華合照。

 

梁朝偉獲獎，劉嘉玲總會在身邊。（IG圖片）

梁朝偉去探班。（IG圖片）

劉嘉玲情人節向梁朝偉示愛。（IG圖片）

劉嘉玲情人節向梁朝偉示愛。（IG圖片）

夫妻同心一起跑步。（IG圖片）

 

　　在生活上，梁朝偉和劉嘉玲簡單，在特別日子總會互相陪伴，去年尾梁朝偉獲科技大學頒發榮譽博士的時候，劉嘉玲出席現場陪同他獲取殊榮。平時兩人的互動也很多，梁朝偉和劉嘉玲在2月3日立春當天，急不及待去做運動，二人一同前往山頂跑步，劉嘉玲就用相機影低這美好一刻。浪漫的事也一浪接一浪，在情人節當天，劉嘉玲要演出舞台劇，梁朝偉刻意送花去到現場支持太太，劉嘉玲連續上載了兩個帖文，其中一張相她抱住花束甜笑合照，而另一個帖文她貼了與梁朝偉二人昔日合照，還不忘示愛留言，「Life is beautiful with you . Happy Valentine’s Day 。」多年來，梁朝偉和劉嘉玲被傳感情破裂，但似乎二人不受外間影響，打風都打唔甩。

 

 

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