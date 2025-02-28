1周部署｜曾啟邦：恒指終止連續6周升勢，現水平可否吸納？

嘉賓：瑭明算法投資董事 曾啟邦

美國下周二（4日）起加徵中國關稅10%，恒指低開後跌幅擴大，沽壓持續至午後，更失守兩萬三大關，最多跌逾900點，低見22798點，科指一度急插逾6%。大市成交增加至4千億元以上。大市回調幅度大，目前適宜撈底嗎？本周恒指累跌逾530點，2月全月計，仍升逾2700點。下周全國兩會將開幕，可有政策憧憬？

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