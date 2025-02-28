藝術三月｜藝術中心素食餐廳推「藝術盛宴」：賣相滿分「花束沙律」、DIY「畢加索手作蛋糕」

隨著「藝術三月」的來臨，香港各地充滿多元藝術活動，從國際藝術盛事Art Basel、Art Central，到本地藝術中心主辦的Collect Hong Kong和各區街頭文化藝術節，處處均洋溢著藝術氛圍。位於香港藝術中心的時尚素食餐廳JAJA也響應這股藝術潮流，將於3月推出 「The Artful Palate 藝術玩味」 限定藝術盛宴，賣相造型非常適合打卡！另外，持有藝術展覽票尾更可享主餐牌及飲品餐牌85折優惠！

美麗華集團旗下的JAJA，打破傳統素食框架，每道滋味素食及甜品都是由團隊精心挑選，旨在為大家帶來一場結合美食和藝術的奇妙體驗。JAJA由3月1日至31日推出「The Artful Palate 藝術玩味」限定藝術盛宴，設多款創意打卡素食，其中招牌花束沙律造型色彩繽紛，以水耕蔬菜搭配清新檸檬橄欖油汁，呈現鮮豔花朵視覺效果，除了味道開胃，瞬間喚醒味蕾之餘更非常吸睛。甜品更加入畢加索手作蛋糕，讓客人親自參與製作，為蛋糕注入獨特風采，打造獨特藝術品。價錢只是$598／四位用，平均每位$149.5，已經包括前菜、招牌推介、主菜及甜品，於mira eShop預訂更可享免加一服務費！

一束花沙律

提生糙米壽司

畢卡索手作蛋糕

JAJA The Artful Palate 限定藝術盛宴（四位用）

前菜（選一）

菠蘿蜜燒釀大蘑菇（4件）或

黑松露炒雜菌 或

炸素鹽酥雞魷魚圈

招牌推介（選一）

一束花沙律 或

提生糙米壽司（8件） 或

野菌雲吞配滋補湯（8件）

主菜（選一）

焗素肉醬薄餅（2個）或

意大利芝士,蕃茄,竹笙燴意大利飯 或

韓式炒雜菜配中東包

甜品

畢卡索手作蛋糕

除了一系列玩味十足的素食驚喜外，JAJA的奇幻裝潢同樣充滿視覺驚喜！用餐區分別以粉藍及粉紅色為主調，前者以糖果屋為主題，色彩繽紛牆身、糖果吧、及巨型甜甜圈咕（口臣）充滿歡樂氣氛，巨形夾公仔機更是必影位置！粉紅色用餐區以夢幻花園為靈感，粉紅花海窗簾充滿浪漫氣氛，霓虹燈標語的打卡牆、玫瑰花餐桌、法式梳化座位、手繪璧畫等每個細節都充滿驚喜，處處都是打卡位！

JAJA

地址：灣仔港灣道2號香港藝術中心6樓

電話：2877 3999

營業時間：11:30am-10pm

mira eShop預訂：按此