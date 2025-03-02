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02/03/2025

海湖莊園協議打劫全世界

#陶冬天下 #大國博弈 #財金大勢 #消費者信心 #關稅 #海湖莊園協議 #通脹 #聯儲局 #減息 #特朗普
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    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　特朗普政府打出了上任以來最猛烈的貿易組合拳，宣布對加拿大、墨西哥和中國執行進口關稅，指示商務部研究對進口銅徵稅，並強烈暗示對歐洲徵稅。貿易糾紛的迅速升溫，觸發美亞股市大跌。同時，消費者信心明顯下滑，令增長風險重新定價債市，債市大升，兩年期國債利率上周下降16點，破4%大關。

 

　　市場避險氣氛升溫，美元指數再次升上107，上周各主要貨幣清一色貶值。德國選舉結果出爐，保守聯盟CDU/CSU獲得最多議席，默茨籌建聯合政府，但各黨之間分歧甚大。歐洲據報在醞釀冷戰以來最大的防禦計劃，德法國債跟隨美債上漲。去風險主題下，能源、大宗商品全軍盡沒，黃金亦難逃厄運。虛擬貨幣市場出現爆倉，比特幣價格繼續急跌。

 

　　1月份美國PCE通脹和核心PCE通脹按月各升0.3%，按年分別漲2.5%和2.6%，幾個數字均與分析員預測中位數一致。美國聯儲局最看重的的核心PCE通脹為2.6%，是2021年初以來最低，顯示PCE通脹沒有追隨CPI通脹，消費物價仍在緩步向下。儘管物價回落的速度慢了下來，但起碼沒有發生逆轉，對於決策者當然是一種欣慰。

 

　　PCE數據的意外，發生在消費者實質消費，按月-0.5% vs預期的-0.1%。儘管數字受到洛杉磯山火和其他地區極端天氣的影響，下跌幅度還是相當驚人的。早些時候，密歇根大學消費者信心指數也出現了較大的下滑，而Conference Board的消費者長期通脹預期更達到1995年以來最高水平，凸顯消費者對生活成本上漲的焦慮。

 

　　特朗普簽署行政命令，自3月4日，對加拿大、墨西哥進口收取25%關稅，並進一步提高中國進口品關稅10%。這一系列關稅操作，勢必帶來其他國家的反制，帶來物價的上漲和全球貿易的混亂。資本市場對此反應強烈，聚焦點從通脹風險轉向增長風險。兩年期國債收益率上周急挫，聯儲局減息的呼聲再起。

 

　　華爾街最近冒出來的一個詞，叫Trump Recession，指特朗普肆意妄為，可能製造出經濟衰退。從消費信貸違約率迅速上漲看，美國低收入消費者的確面臨收入增長跟不上消費增長，強勁消費在過去對於美國經濟是一好遮百醜。筆者看來，美國現在的新增就業人數，仍超過過去40年的月度平均值，所以消費放緩的可能性大過衰退。

 

　　特朗普在裁減政府和教育開支上的操作，正在加大增長放緩的風險，重燃了市場對聯儲局早日降息的希望。筆者相信聯儲局暫停減息，主要是為了觀察特朗普新政對物價的衝擊。除非就業驟降或金融市場出現系統性風險，FOMC近期出手減息的機會不大。不過，由於市場內流動性萎縮，聯儲局有機會調整資產負債表收縮(QT)的節奏。

 

傳特朗普擬要求盟友購買100年期零息債券，以換取美國的安全保護。(AP)

 

　　媒體和分析員圈子裏，開始討論特朗普政府會不會發起《海湖莊園協議》。40年前，美日英法德在紐約的廣場酒店（也是特朗普的物業）簽署了《廣場協定》，五國聯手促成美元貶值，並改變了日本的國運。這次可能是美國單邊主義式地逼迫她的交易夥伴支持美元貶值、債務重組和分攤防務費用，更像是城下之盟。

 

　　《海湖莊園協議》概念是白宮經濟顧問委員會主席Stephen Miran首先提出的，他不僅希望推進美元貶值，更打算借此重整全球金融秩序。據報特朗普打算要求盟友購買100年期零息債券以換取美國的安全保護，拒絕參與的盟友可能會失去美國所提供的保障。這個想法很瘋狂，但卻符合特朗普一貫的想法和做法。

 

　　此想法暫時沒有在任何白宮官方文件中出現過，特朗普自己也沒有親口或在社交媒體提及。此舉可能顛覆美國自身的價值，並在盟國中造成巨大衝擊。然而，此議的始作俑者Miran正是白宮經濟顧問委員會主席，他被選中的原因之一就是《海湖莊園協議》。最終是不是叫《海湖莊園協議》並不重要，出台時間也難逆料，其背後的邏輯卻十分清楚——打劫土財主。

 

　　在特朗普眼裏，美國的軍事盟國、交易夥伴都在佔美國便宜，使得美國的財富以軍備開支、貿易逆差等形式流出。他如今要「撥亂反正」，通過極端施壓，迫使其他國家讓步，贊助軍事開支、減少貿易不平衡。所謂長期零息債券，就是逼迫受保護國家出資幫助美國實現債務重組。所謂關稅，就是重塑價格和成本體系，讓產業鏈重回美國。

 

　　然而，特朗普忘記了經濟學原理。美國的貿易赤字，本質上是因為美國消費大過生產，只要美國的儲蓄率不出現大改變，貿易逆差不會有明顯改變，這在Trump 1.0的關稅戰中已經被證明。特朗普也忘記了地緣政治學，美國二戰後對盟國的軍事保護是其推銷美式價值的手段，是軟實力，並從美元霸權和國際秩序中得到紅利。盟國一旦離心離德，美國在國際上的地位就會鬆動。

 

　　本周焦點有四：1）中國兩會及政府工作報告；2）美國新一輪關稅措施及市場反應；3）非農就業數據，可能觸發市場對美國增長的擔心；4）歐洲央行開會，大概率降息25點，行長記者會上對4月會議會否繼續動利率才是看點。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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