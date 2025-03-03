回溯測試驗證500倍回報

匯君5周年Live剛完成了兩場（見連結重溫），3月8日（星期六）的那場將會是全閉門，大家切勿錯過。記得第一場有網友提問指朋友利用人工智能(AI)設計出一套交易程式，再以過去20年股市歷史數據作回溯測試(Back Testing)驗證，得出500倍回報，而朋友透過此模型作投資，回報亦相當理想，近期更在草擬合約，希望集取資金擴大投資規模。

當晚匯君提到一些意見，我也想談談對此的看法。首先要再提醒一下，集資行為要相當小心，若沒有相關牌照的話，非法集資是違法的。然而，集資的目的亦需要反思，到底是為了擴大資本規模而取得投資優勢，還是為了賺取管理費？

若為了擴大資本規模的話，須認清此舉是否真的對其投資模式有好處。很多時，資本規模擴大了，反而會影響投資回報，例如早期巴菲特在市場上找尋好的投資項目很容易，但當資產規模達千億級數，找到適合的投資項目機會便相對較低。若為求賺取管理費的話，那投資動機與初心就改變了，由「管自己錢」變成「管別人錢」，投資者變成基金經理，完全進入另一個遊戲，心理上是否準備好呢？

AI根據過往數據設計的投資操作模型，未必能應付往後的「黑天鵝」事件。(Shutterstock)

匯君提到一點，以過去數據作基礎來設計一個投資模型，別說500倍，500萬倍也可以。這樣以已發生的事情作事後計算，其實意義不大。舉個例子，輸入過去20年股市歷史數據之後，假設得出來的操作模型是「每當43天移動平均線升穿/跌穿129天移動平均線」就是買入/賣出訊號，這是十分精準的結果，不是 「42天」 或 「44天」，一定是「43天」。

拿過去20年數據計算出來的結果，要人手計算相當難，AI的確可以做到這個工作。然而，拿著這個投資模型去操作，在往後的日子一定成立嗎？打個比喻，有點似大家已經知道過去六合彩開彩號碼，再以過去多年數據去設計出15個最常出現的數字，再長期投注，以為勝率很高，但這是否合理呢？大家心裏有數。或許以上比喻不是太恰當，可能過度簡化，但只想說明道理。

這樣的投資邏輯，還要小心未來一些突發事情的出現。曾經有個基金由三位數學界諾貝爾獎得主主理，多年來獲得數十巴仙的年回報，但亦曾出現大幅虧損，主因是世界出現一些「黑天鵝」，大家可以上網找找相關資料看看。過去20年都沒有發生過的一些極端事情，並不代表往後不會發生，AI設計出來的投資操作模型未必能應付得到。

久不久也會聽到這類故事，散戶獨自在家也能得到驚為天人的投資方法，尤其是AI年代更甚，成功與否，只好讓時間來驗證吧。當晚聽到這個題目時，我在想「順勢投資法」的相關研究分析（見連結），還有另外兩種投資方法，同樣拿「回溯測試」作分析，那又是否合理呢？大家也不妨思考一下。

相關連結：

【匯君 5周年 Q&A live 第一場 (2025年2月22日)】



【匯君 5周年 Q&A live 第二場 (2025年2月28日)】



【用AI檢視三種投資方法 結果驚人】