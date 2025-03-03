你無看錯，我無寫錯，不是治國如烹小鮮嗎？慢火才好，但又怎會是要大火BBQ？這是中美文化之別，亦是政改成敗之別。

中國老祖治國要慢慢來，一個明顯例子是漢武帝為解除竇氏外戚操控之權，引入侍郎（即秘書處）新制，逐步逐步地，並成功取回政府的控制權。

蘇聯中了美國之計，用震盪療法，一夜間將所有國營企業以股票形式分予工人，但市場上並無成熟的股票交易機制，結果是工人只能以賤價賣出股票予權勢者，之後便貧窮度日，俄羅斯經濟亦一蹶不振N年。

鄧小平也改革開放，但是摸著石頭過河，摸到今時，A股市場雖未全成熟，雖仍有韮菜被割，但阿爺已開始整理股市，股市是金融市場一環，如金融市場的其他環節運行、監管不到位，對A股來個震盪療法是攞苦嚟辛，80年代，南京期油市場連電話交易系統已接好了，當時的國務院總理朱鎔基察覺其他監管環節跟不上，就立馬叫停。就是治乜乜物物都要如烹小鮮，事緩則圓，心急吃不了熱豆腐，這是中華文化。

可是，美國人不喜小鮮，只喜BBQ，烤肉要猛火烘烤，他們也覺得直來直往，毫不諱忌，不少半唐番也經常謂，佢係鬼佬/婆性格，直講㗎，哎，如我謂這個所謂直講是不懂人情世故，遲早闖禍，唔信嗎？試在眾人前直接批評你老闆，看要不要直接執包袱？又試下唔俾面地指正你另一半，指得多都會嗌交、離婚。

特朗普與馬斯克心急執正美國政府，除了引致不少既得利益者反抗外，就連之前在DOGE部門去炒官員的人仕也辭職抗議，目前有21人辭職，他們的原因是刀砍得太闊，連一些基本、必需的民生政府職位也砍去，使一些人民得不到必需的政府支援。

這21位前DOGE人士，原先是抱有救美國志，但如今見到「救出火」，應是特朗普和馬斯克的BBQ火太大了，如不減柴緩火，可能件肉就會烤燶，對人人都無益。不過，特朗普和馬斯克會明白這張緩之道嗎？如不明白，則在特朗普執政百日蜜月期完結時，可能會舉步為艱。

撇除反對者對特朗普和馬斯克的可能喑殺行動外，反對者已開始策謀反擊：

(1)有指特朗普是俄國間諜，這個指責是伴隨有十數年前特朗普幾時幾時有訪過俄的一些情報機構，這可以是抹黑，但能將十數年前特朗普行蹤翻出來的，應不是八卦記者之流。如政治抹黑陸續來，特朗普的支持度會下降。

(2)不少美國法庭已頒令禁止馬斯克查帳及續炒人，不能查，不能炒，馬斯克這個政府效率部門將會是最無效率了。

(3)特朗普的高關稅政策會帶來外國政府的反制，使美國農產品出口受阻，美國農民是特朗普的堅定支持者，但如農民產品賣不出，生計受阻，還要不要支持特朗普？

(4)留回給特朗普去解決這個支持度的時間只有兩年，因為兩年之後就有國會和議院的輪班選舉，如這些選民因不喜特朗普而離棄共和黨，又如國會和議院其中一個或兩個落回入民主黨手中，則特朗普將成跛腳鴨政府，再要推行政府改革，可以舉步為艱，政府效率部會成政府無效率部，再無建樹。

留意3月後對華態度

特朗普的支持者以及全美人民都旨望特朗普可以雷厲風行在彈指間，將美國社會撥亂反正，為美國人民重燃幸福的美國，但如特朗普被制肘了，成不了美國隊長時，美國人民會怎辦？以下是筆者截取自《Zerohedge》的10項新聞、評論，好讓大家看看特朗普這位美國隊長好不好當。

美股回下，美經濟不前，拜登帶來的缺雞蛋危機也會算在特朗普頭上。通脹不去，滯漲回現，利息未能減，都會使美國人民不滿。

如果特別朗普在國內不好當，在俄烏停戰上又未有好進展（因為澤連斯基耍無賴），則特朗普在3月之後，會否對華開硬功？不敢想，也不能不想想。

（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）