鄭中基新戲《阿龍》望警剔父母照顧子女，艱苦操肌，搣甩搞笑形象

鄭中基（Ronald）自導自演，與胡耀輝（Mark）聯合執導的電影《阿龍》即將上映，今次鄭中基一改搞笑作風，在這套戲探討兒童問題。他已是兩個仔女的父親，不忍時至今日，仍然有小朋友被拐走的新聞，決定開拍這戲警剔天下間父母。為了展示飾演角色「阿龍」的轉變，下了不少苦工操練大隻，增磅操肌過程好辛苦。

《阿龍》是由鄭中基、周秀娜、姜皓文、傅舜盈等主演，電影講述鄭中基飾演的阿龍，與八歲的女兒（傅舜盈飾）在泰國旅行時，被當地人口販賣集團擄走後，阿龍不惜付出一切代價化身成雙手沾血的復仇者的故事。

鄭中基提到為何拍這個題材的故事，他曾看新聞上一些報道，發現很多家長對子女的疏忽而種下禍根，導致很多小朋友發生了不同程度的意外，所以很想透過這部電影帶出一個訊息給家長，小朋友只要看少一眼，都有機會鑄成大錯。

在創作到電影誕生，鄭中基面對了不少難題，鄭中基逐一道出：「第一個難題是阿龍報仇的過程，要控制暴力程度，若過份暴力會令觀眾不安，但又想借不安來警剔為人父母的家長。」至於第二個難題，因為要呈現出，鄭中基失去女兒前後的對比，體態外形要有好大分別，才能令觀眾更易理解艱辛的任務，所以要練成健碩身軀的阿龍。鄭中基要在半年時間經歷增磅和減磅過程：「我們需要分開兩個階段拍攝，第一部份拍完要停半年keep fit練好自己身體狀態，最辛苦是要不停吃，不然不夠肌肉，所以每天都要吃很多餐，一時間要食這麽多，很辛苦！可是吃了這麼多，連拉鐡塊力水也不夠，我也高估了自己，但既然開了個頭，惟有頂硬上。」

鄭中基最後做到有些成績出來，時間上又要開始修身，這個比增磅過程更艱辛，他要刻意節食，只可以食雞胸：「所有肥膩食物也不可以吃，但有些工作人員日日用雞脾來引誘你，經常提醒自己要戒口。」儘管面對種種困難，鄭中基和製作團隊皆上下一心克服過來，造就了今次銀幕上不一樣的阿龍。