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03/03/2025

滙豐160週年有獎遊戲！分享回憶 贏總值$160,000「獎賞錢」或珍藏版八達通！

#打工仔 #獎賞錢 #Pantry熱話 #滙豐160週年 #八達通 #滙豐 #HSBC
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Text: Katty Wu

　　滙豐今年慶祝160週年，由即日起至3月12日將會推出有獎遊戲，只需於IG分享及記錄一件有關滙豐銀行的舊物和小故事，就有機會贏總值$160,000「獎賞錢」或珍藏版八達通！

 

　　滙豐徵集全港市民分享與滙豐的回憶，只要你是18歲或以上持有香港身份證之香港居民，已經設立IG用戶、讚好並成為滙豐香港IG專頁粉絲，就可以個人身份參加活動。

 

　　參加方法很簡單，由即日起至3月12日，於IG個人賬戶以IG Story形式上載相片或短片，分享及記錄一件有關滙豐銀行的舊物和小故事，並且標記「@hsbc_hk」和三位朋友，以及在滙豐IG專頁「hsbc_hk」的遊戲帖文上留言「160年，期待更多精彩故事」，就可以自動參加抽獎活動。記得將個人IG賬戶設定為公開！

 

 

　　共有10位幸運兒可以瓜分總值$160,000「獎賞錢」，每人可獲得$16,000「獎賞錢」；另有100名得獎者將可獲得滙豐160週年限量八達通。得獎結果將於3月26日透過滙豐IG專頁於遊戲帖文留言上公布。

 

 

滙豐160週年有獎遊戲

滙豐IG專頁遊戲帖文：按此

 

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

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