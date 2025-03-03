諷刺喜劇《白蓮花》第三季回歸！Lisa的星光效應帶旺了蘇梅島

時隔兩年，HBO的諷刺喜劇《The White Lotus》（《白蓮花》）第三季終於回歸，這一次將鏡頭轉向了泰國的熱帶風光。故事背景設定在泰國一處奢華度假勝地，融合了熟悉的老面孔——Armond、Nicole、Tanya與全新角色，其中最引人注目的莫過於泰裔K-pop天團Black Pink成員Lisa的螢幕首秀。

編劇兼導演Mike White在佛寺與密林間，再度借生命的代價窺探世界的幽暗人性。

編劇兼導演Mike White延續其一貫風格，在佛寺與密林的異國情調中，以生命的代價為引線，窺探人性深處的幽暗與荒誕。與此同時，這部劇的熱播不僅掀起了觀眾的熱議，也在社交媒體上點燃了對泰國旅遊，尤其是蘇梅島酒店與度假文化的關注熱潮。

第三季共有8集，爛番茄95分開局。目前釋出了前三集標題，分別是《同樣的精神，新的形式》《特殊待遇》和《夢的意義》。前三集主要塑造角色背景和個人身份，真正的故事將從第4集開始。沉浸在佛教氣氛和身心療癒環境的人們各懷鬼胎，恐怕並不能獲得虛偽救贖，反而將淪為導演最愛的動物——猴子的觀察對象。

在《The White Lotus》第三季預告片發布後不久，社交媒體平台如X.com、Instagram和TikTok便迅速成為劇迷與旅遊愛好者的狂歡陣地。

劇中精心設計的場景——泰國的碧海藍天、隱秘的叢林別墅以及充滿禪意的佛寺——迅速被網友截圖、分享並配以夢幻度假地或下一個旅遊清單的Hashtag標籤。

尤其是蘇梅島，作為泰國知名的度假天堂，因其奢華酒店和高品質旅遊體驗，頻頻被提及。《The White Lotus》第三季選擇此地作為背景之一，讓當地的酒店業迎來了前所未有的曝光機遇。

劇中描繪的奢華泳池別墅、私人海灘和頂級Spa體驗，讓許多社交媒體用戶開始搜索蘇梅島的五星級酒店，如Four Seasons Koh Samui、Banyan Tree Samui等，甚至連中端度假村的預訂量也隨之上升。

網友們不僅討論劇情，還熱衷於挖掘劇中酒店的真實取景地，甚至有人發起《白蓮花之旅》的打卡挑戰，將劇中的虛構奢華與現實中的蘇梅島度假勝地無縫連接。

劇中每一幀畫面都宛如明信片，激發了觀眾對泰國旅遊的渴望。而Lisa的加入更進一步放大了這一效應。作為全球最具影響力的K-pop偶像之一，她的粉絲群“BLINK”在社交媒體上掀起熱潮，紛紛表示要追隨偶像的腳步前往泰國，探索劇中場景。

從X上的實時討論到TikTok上的旅遊Vlog，蘇梅島的酒店和景點迅速成為熱搜焦點。

泰國的旅遊業近年受到重創，因為泰緬邊境的KK園區令到泰國瞬間成為騙子天堂，女總理乞求中國幫忙，掃蕩園區。

Lisa能否憑一己之力以及社群媒體挽救泰國的旅遊業呢，其實我們極度看好蘇梅島，也打算在當地投資。

作為泰國第二大海島，蘇梅島的遊客和布吉島完全不同，是比較Sophisticated，而且花錢比較多的一群人，因為從踏入機場開始，已經是一個被壟斷的事業，同樣由曼谷出發的機票，飛往蘇梅島對比布吉島，機票貴了50%。

蘇梅島的機場獨家由Bangkok Airways及其老闆Puttipong Prasarttong-Osoth營運，其老闆同時擁有醫美集團BDMS（Bangkok Dusit Medical Services），酒店及大量房地產，所以在品牌維護及統一管理方面，比其他旅遊勝地更加有優勢。