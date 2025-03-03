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03/03/2025

蓄勢待發的中國創新周期

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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。


    陶冬天下

    每周更新

　　DeepSeek的橫空出世，帶起了港A股的一片升勢。這象徵著美國以芯片限制為核心的打壓中國人工智能(AI)科技發展計劃出現了漏洞，標誌著通過算力壟斷來打造美國AI壟斷的戰略出現了漏洞，它也是中國以AI革命為核心的新一輪創新周期之開啟。

 

　　不僅僅是DeepSeek，中國在AI、半導體、機器人等領域在過去6個月紛紛出現突破，AI產業鏈從技術追趕登上了自主創新的台階，再疊加政策紅利與產業升級趨勢，筆者相信中國的科技創新進入了新的上升周期，並可能成為中長期結構性行情的核心主線。

 

　　創新周期：

 

　　中國科技板塊正迎來歷史性創新周期，技術突破與產業發展共振驅動增長新範式。這與新能源車「政策補貼→技術突破→需求爆發」的路徑類似，中國AI產業在政策端、技術端、需求端形成共振，五大產業鏈環節初步具有全球競爭力並形成閉環。

 

　　．大模型：DeepSeek通過動態稀疏注意力機制等技術實現訓練效率提升，其開源生態和低成本優勢（邊際成本僅為美國1/8）打破西方技術壟斷，帶動國產大模型進入全球第一梯隊。同時技術迭代速度超越市場預期，下一代大模型將支持Deep Research功能，思維鏈技術提升複雜問題解決能力。

 

　　．算力芯片：中芯國際(00981)先進製程逐漸成熟可用，華為昇騰、寒武紀、海光信息等國產算力企業訂單排產飽滿，研發上正在努力追趕海外競爭對手，自主可控產業鏈逐步完善。

 

　　．雲計算：阿里雲、運營商雲加速AI基礎設施投入，阿里雲單季度資本開支按季80%非線性增長。

 

　　．應用：C端爆發，騰訊(00700)元寶接入DeepSeek後功能升級，豆包個人助理用戶量突破億級；場景擴展：AI+機器人、AI+智能駕駛、AI+手機/PC等端側應用等新興領域，打開萬億級市場；B端賦能：AI+醫療、AI+金融、AI+教育等案例，證明降本增效價值。

 

　　．數據：龍頭互聯網廠商、龍頭汽車廠商的獨有數據，將定義模型的邊界，成為更加獨佔的商業護城河。

 

　　巨頭生態優勢鞏固競爭壁壘。中國科技巨頭憑借數據、資本、場景資源，正在複製OpenAI與微軟的協同模式。阿里巴巴(09988)未來3年AI基礎設施投入將超過去10年總和，字節跳動通過TikTok全球化場景反哺AI訓練，形成「應用反哺技術→技術擴大場景」的強者恆強格局。

 

　　飛輪效應加速商業化爆發。啟動一圈靜止的飛輪需要花費巨大的能量，但是一旦整體飛輪運作達到閾值，彼此之間就會在重力和衝力的帶動下形成正循環，相互促進。電動車產業鏈的發展過程是飛輪效應的最好詮釋，如今AI產業鏈開始漸入佳境。

 

　　商業應用是中國的強項。由於在基礎研究和初創企業投資生態環境的不足，中國在科技創新零到一環節，與美國比較還有明顯的差距，但是科技創新一到十環節，也就是將已經成型的科技理念商業化，中國的能力是強大的，這得益於她獨步天下的產業鏈，也得益於「內捲」的產業生態。AI商業應用，尤其是AI工業化，應該是中國AI的擅長之地。

 

AI的商業應用，尤其是AI工業化，是中國的強項。(Shutterstock)

 

　　盈利周期：

 

　　業績修復與創新周期共舞。目前中國科技板塊的上漲，並不僅是短期資金博弈，也是由內生業績修復、AI技術迭代與全球產業鏈重構共同驅動的長期趨勢。愈來愈多科技行業的業績進入到上升通道：

 

　　AI硬件需求從2023年開始爆發式增長，業績持續超預期。2023年開始受到英偉達需求的拉動，而今年更多受益於國內算力基建加速落地，2025年國內AI算力投資規模預計突破2000億元，拉動服務器、光模塊、PCB等配套產業企業訂單排產飽滿，印證需求剛性。同時國產替代深化，昇騰、寒武紀等國產算力芯片性能比肩國際主流產品（如英偉達A100），半導體設備、材料等「卡脖子」環節加速突破，2025年國產化率目標從30%提升至50%，訂單可見度延長至2026年。應用端創新又進一步打開增量市場，AI手機、AI PC等終端產品滲透率快速提升，消費電子龍頭憑藉成本與交付優勢，持續搶佔日韓企業市場份額，帶動芯片配套硬件需求。

 

　　自動駕駛為智能汽車龍頭及產業鏈帶來新的增長點。當前自動駕駛技術隨著AI進一步迭代，自動駕駛的滲透率已經超過10%臨界點；今年各巨頭都在自動駕駛方面進一步推廣，比亞迪(01211)將自動駕駛技術下沉到10萬至20萬元車型，華為、理想(02015)、小鵬(09868)等新勢力也在加速推出端到端自動駕駛，Tesla FSD明確入華也將進一步帶來鯰魚效應；同時，政策端也在愈來愈鼓勵自動駕駛的發展，隨著Robotaxi試點區域的拓展、自動駕駛牌照的分發，預期未來3年自動駕駛進入滲透率高速提升的狀態，這帶動汽車行業龍頭進一步集中、規模優勢和經營槓桿進一步體現，智能駕駛龍頭有望進入收穫期，也帶動產業鏈例如感知、芯片等環節訂單進入快速增長階段。

 

　　傳統電子元器件2025年進入確定性復甦周期：被動元器件（如MLCC、電感）、CIS圖像傳感器、存儲接口芯片、模擬芯片等細分領域，受益於消費電子補庫需求（智能手機/PC出貨量回升）及工業自動化回暖，2025年第一季度營收按年增速普遍較好，處在盈利增速和利潤共同回升的狀態。同時，結構優化驅動盈利彈性，模擬芯片、SoC芯片等企業加速向汽車電子、AIoT等高毛利領域轉型，結構優化帶動企業利潤提升。

 

　　中國經濟已經從最困難的時候走了出來，不過全面可持續的復甦，還需要消費信心和房地產市場的復甦，還需要全面化解地方政府債務問題，還需要政府的刺激措施撬動可持續的民間投資，但是一個全新的科技創新/應用周期正在冉冉升起。

 

本文純屬個人觀點，不代表所在機構的官方立場和預測，亦非投資建議或勸誘。

 

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