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03/03/2025

奧斯卡2025｜艾哲倫保迪22年後再奪最佳男主角，米姬麥迪遜擊敗狄美摩亞，《阿諾拉》成大贏家奪5獎項【得獎名單】

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Text: wong lin lin rachel

　　第「97屆奧斯卡頒獎典禮」於香港時間今日（3日）早上8時，在美國洛杉磯舉行。一年一度國際電影界盛事，今年被受關注的狄美摩亞（Demi Moore）大熱倒灶失落「最佳女主角獎」，而這個獎項由《阿諾拉》年僅25歲女主角米姬麥迪遜（Mikey Madison）奪得。「最佳男主角」則由《粗獷派建築師》的艾哲倫保迪（Adrien Brody）奪得，這是他第二度成影帝。而電影《阿諾拉》成為全晚大贏家，獲得5個獎項。

 

 

　　「第97屆奧斯卡頒獎典禮」由名嘴Conan O’Brien主持，一開始頒獎禮，已經搞笑扮候選大熱作《完美物質》的狄美摩亞登場，令台下一眾緊張角逐選項的參賽者輕鬆一下。頒獎典禮舉行期間，有不同歌手表演，當中BLACKPINK的Lisa，女歌手Doja Cat、RAYE在向占士邦電影致敬環節中表演串燒歌曲。與此同時，之前洛杉磯發生嚴重山火，在頒獎禮上大會向一班英勇救火的消防員致敬，部分消防員上台接受觀眾掌聲，消防員隊長Eric Scott致辭時不失幽默，影射《小丑：雙瘋》票房失利：「我對失去家園嘅每一位致以慰問，包括《小丑︰雙瘋》的製片人。」

 

 

　　今年各個獎項競爭激烈，由狄美摩亞主演的《完美物質》為今年的大熱電影，而且大家都看好她能夠在奧斯卡獲得「最佳女主角」。她事前狀態大勇，先在金球獎上奪得從演以來首個獎項成為影后。可惜，來到奧斯卡卻被《阿諾拉》女主角米姬麥迪遜擊敗，奪走「最佳女主角」殊榮。年僅25歲的米姬麥迪遜擊敗多位前輩成為本屆影后，在台上得獎時表現緊張，她在台上除了感謝一直支持自己的家人外，還表示從來沒想過會得到獎項，覺得自己跟這個獎距離很遠。

 

 

　　《粗獷派建築師》的艾哲倫保迪事前已橫掃多個國際電影獎項上的「最佳男主角」，奧斯卡繼續大勇，由他奪得「最佳男主角」成為影帝。這次已經是他第二次勇奪奧斯卡，相隔22年再上頒獎台時，他仍然激動，他表示演員看似一直在華麗、燦爛的環境中，但其實是很脆弱，並笑言今次得獎後，要用往後的20年證明自己得到這個獎時是值得的。2003车，只有29歲的他憑《鋼琴戰曲》（The Pianist） 成為影史上「最年輕奧斯卡影帝」，紀錄一直保持至今。

 

 

　　全晚，電影《阿諾拉》成為大贏家，總共奪得5個獎項，包括：《最佳原創劇本》、《最佳導演》、《最佳剪接》、《最佳女主角》和《最佳影片》。得獎導演Sean Baker得獎時有感而發，呼籲大眾一起拯救電影及戲院行業，希望更多人能入場觀看電影，而父母亦多帶子女去戲院欣賞電影作品。

 

 

「97屆奧斯卡頒獎典禮」得獎名單：

 

最佳影片： 《阿諾拉》 （Anora）

最佳導演 辛：貝克《阿諾拉》

最佳男主角：艾哲倫保迪  《粗獷派建築師》 （The Brutalist）

最佳女主角：米姬麥迪遜《阿諾拉》

最佳實景短片：《I'm not a Robot》

最佳視覺效果：《沙丘瀚戰2》（Dune: Part Two）

最佳音響：《沙丘瀚戰2》  

最佳紀錄長片」：《No Other Land》

最佳紀錄短片」：《The Only Girl in the Orchestra》

最佳原創電影歌曲：〈El Mal〉-《艾美利亞變奏曲》

最佳美術指導：《魔法壞女巫》（Wicked）

最佳女配角」：素兒莎丹娜《艾美利亞變奏曲》（Emilia Pérez）

最佳男配角：Kieran Culkin《深痛導賞團》 

最佳剪接：《阿諾拉》

最佳化妝與髮型設計：《完美物質》（The Substance）

最佳改編劇本：《教宗選戰》（Conclave）

最佳原創劇本：《阿諾拉》

最佳服裝設計：《魔法壞女巫》

最佳動畫短片：《In the Shadow of the Cypress》

最佳動畫：《貓貓的奇幻漂流》（FLOW）

最佳原創音樂：《粗獷派建築師》

最佳外語片：《我仍在此》（I'm Still Here）

最佳攝影：《粗獷派建築師》

 

 

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