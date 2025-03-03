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03/03/2025

【FOCUS】政府工作報告變與不變，小微企業牽動擴內需

#全國兩會 #政府工作報告 #GDP #赤字率 #CPI #新增就業 #以舊換新 #小微企業 #擴大內需
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　　一年一度中國政治盛會－－全國「兩會」揭幕在即，將於周三（5日）發表的政府工作報告，因「十四五」收官之年承上啟下意義而備受矚目。GDP、赤字率、CPI、新增就業等年度目標變與不變都頗耐尋味，而最大看點當屬去年排名第三的「擴大國內需求」，勢晉級為今年頭號政府工作任務，到底如何下沉落地。

 

GDP料維持「5%左右」，赤字率高見4%

 

　　地方兩會塵埃落定，31省的2025年GDP目標加權平均為5.3%，據此推算，中國料連續第三年維持「5%左右」增長目標。此最大「不變」之下，另幾項關鍵指標或齊齊有變－－赤字率料因應外部壓力加大，升至3.8%甚至4%歷史新高，貨幣政策字眼亦勢從「穩健」轉為「適度寬鬆」；眼見CPI已連續21個月低於1%，年度目標或下調至國際通用的2%，為本世紀初以來首次；鑒於今年高校畢業生將刷新1222萬新高，城鎮新增就業目標或升級至1250萬人。

 

【FOCUS】政府工作報告變與不變，小微企業牽動擴內需

中國料連續第三年維持「5%左右」增長目標。

 

　　繼去年報告將加快發展新質生產力、深入實施科教興國戰略、著力擴大國內需求，依次列為前三大工作任務後，今年的首要任務，勢是去年底中央經濟工作會議確定的「大力提振消費、提高投資效益，全方位擴大國內需求」。

 

以舊換新勢加碼，勿忽視需求透支效應

 

　　回顧歷年政府工作報告，無一不提及「內需」，字眼從「著力」、「積極」、「增強」、「全方位」不一而足，但過去25年來的社會消費品零售增速，卻從雙位數高速增長節節放緩，去年創下僅次2020年、2022年的第三低（3.5%），直指地產低迷、收入信心等多重拖累。

 

【FOCUS】政府工作報告變與不變，小微企業牽動擴內需

今年料從超長期特別國債中加碼安排2000億至3000億元資金，推動更大規模以舊換新計劃。

 

　　去年中央財政安排1500億元消費品以舊換新資金，帶動大宗耐用消費品銷售額逾1.3萬億，今年料從超長期特別國債中加碼安排2000億至3000億元資金，推動更大規模以舊換新計劃。不過，從消費井噴類別集中於家電、手機等耐用品，無補貼商品、餐飲等服務表現乏善可陳，加上更長周期的需求透支效應無可避免，出台更具長期結構性影響的增收、加固安全網等政策愈顯緊逼。

 

涉4億人就業，急需紓緩償債稅費壓力

 

　　其中一個切入點，即是仍未從疫情打擊中復甦的小微企業，此從官方小型企業製造業PMI指數逆市錄2022年12月底以來最低即可見一斑。北京大學國家發展研究院的最新調查就顯示，帶動約4億人就業的小微經營者，近半的季度收入不到2.5萬元，三成的現金流不夠維持一個月。數據反映的小微企業經營困難，現金流緊張，家庭消費幾乎耗盡所有積蓄，正正是中國內需不足的重要原因。

 

【FOCUS】政府工作報告變與不變，小微企業牽動擴內需

北大國研院的最新調查就顯示，帶動約4億人就業的小微經營者，近半的季度收入不到2.5萬元。


　
　　而無論是紓緩小微企業的經營成本、償債/稅費壓力，還是以更高的退休金、醫療保障等築牢安全網，來增強家庭消費信心，都涉及分配、稅收、融資等制度改革。諮詢公司榮鼎就預計，刺激消費所需的結構性政策變化，資金成本或高達中國GDP的30%左右。

 

　　當特朗普對中國的殺招還未圖窮匕見之際，工作報告的基調或仍是「花錢花在刀刃上」及預留政策空間，以應對可能的中美緊張局勢下半年迅速升級。

撰文:金子安

 

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