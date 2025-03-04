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關鍵字：香港經濟發展 中美關係 烏克蘭 大國博弈 俄烏戰爭 以巴衝突 港台評論 聚焦神州 國際評論

04/03/2025

特朗普戳破賴清德的白日夢

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  • 姚超文

    姚超文

    香港出生，到台灣升學後落地生根，如今在台灣居住的時間已經超過在香港生活的時間。擔任傳媒工作，長期觀察並融入當地社會，是一個應該很有資格被稱作台灣通的香港人。


    台灣熱話

    本欄每周二更新

Photo: 圖片由作者提供

　　美國總統特朗普(Donald Trump)與預計前來簽署割讓礦產協議換取停戰的烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)，在白宮會面時意外發生激烈交鋒，引發全球媒體爭相報道。當不少西方國家以不同觀點評論，聲援烏克蘭時，民進黨當局卻手足無措，不知如何回應，只好選擇噤聲。

 

　　綠營立委則負責出面緩頰，解釋台烏情況不同：烏克蘭與俄羅斯陸地相連，面對大規模裝甲部隊威脅；而台灣則有台灣海峽作為天然屏障，並受到國際民主同盟國家的關注與支持。藍營卻指出盲點：澤連斯基還進得了白宮，見得到美國總統，台灣卻連門都沒有！好慘！

 

　　這場國際注目的爭論過後，讓人發覺如果發生「今日烏克蘭，明日台灣」，後續發展可能大不相同。

 

　　如綠營所講，俄烏兩國以平原連結易攻難守，但他們沒提到烏克蘭與鄰國波蘭、斯洛伐克、匈牙利、羅馬尼亞等國接壤，戰爭爆發後人民可逃往外國避難。台灣雖有海峽屏障，但兩岸一旦開戰，人民卻面臨四面大海無路可逃。而且歐美各國可以透過陸路援助烏克蘭，外國在戰時要援助台灣，只能仰仗海空方式，很容易遭解放軍攔截打擊。

 

綠營立委認為台灣有海峽屏障，不應與烏克蘭處境相題並論。

 

　　民進黨當局向來以身居國際民主價值同盟為傲，向島內綠營支持者大肆宣傳重要性。但從俄烏戰爭可以看到，各國皆以自身安全利益為優先，不願意與俄羅斯正面發生衝突。綠營不知是自欺欺人，還是天真到依舊充滿幻想，認為台海有事，各國都會拔刀相助。而更現實的是，兩岸問題除了大國角力，還屬於中國人的家事。在俄烏戰爭中，各國仍以援助裝備，頂多是協助訓練為主，而且這些都是與烏克蘭有邦交的國家。台灣目前只剩12個人口不多、國力不強的「邦交國」，得到的援助恐怕絕對遠遠不及烏克蘭。

 

　　況且特朗普2.0之後，美國學者看待台海問題，似乎出現了轉向的信息。在拜登執政時期一度沉寂的「棄台論」，再度還魂。

 

　　兩位美國學者在最新一期《外交事務》刊出一篇題為「台灣迷思：美國戰略不該寄託在一場無法獲勝的戰爭」的文章，呼籲華府不要把台灣當成是亞洲戰略的核心、不要過度高估台灣的重要性，更要為台灣的可能淪陷預作布局，盡可能降低中國統一台灣對美國的衝擊。

 

　　文章就像在提醒美國人，台灣的重要性不足以讓美國人付出生命去保護，台灣在第一島鏈的價值也遠不如從前，所謂的「護國神山」台積電，更不是出兵保台的理由。在台積電於美國設廠之後，美國已掌握最先進的半導體製造技術。

 

　　美國在聯合國安理會提出俄烏戰爭決議草案，獲中俄投贊成票通過後，戰爭已進入列強瓜分烏克蘭階段。俄羅斯佔領了烏東四州，擁有大量礦產資源、最發達的工業基礎及最好的港口和入海口。美國以簽訂長期的稀土等礦產資源開發協議，獲取烏克蘭一半礦產利益。滿口仁義道德的歐盟也不落人後，提出資源開發協議，要求共同開發烏克蘭的21種關鍵材料。

 

　　回頭看看台灣，如果台海戰事發展到這個地步，島內卻沒有資源可被瓜分，唯一可能的是，歐美爭相撤走高科工程師和專業人員。

 

特朗普和澤連斯基在白宮激烈交鋒，引發全球媒體爭相報道。（白宮X圖片）

 

　　澤連斯基昔日被拜登政府塑造為抗俄英雄，改朝換代之後，卻當眾遭特朗普與萬斯(JD Vance)連番羞辱，甚至連原本的招待午餐都被取消，當場逐出白宮。

 

　　同樣在拜登政府撐腰下，民進黨當局過去近9年，將全部籌碼押在一旦台海有事美國必然出兵保護上，採取強硬的倚美抗中路線，卻被特朗普完全推翻。

 

　　一年前，時任美國國務卿布林肯，在慕尼黑安全會議小組討論會發言，談及中美關係時說了一句語驚四座的話：「在國際體系中，如果你不坐在餐桌上，你就會出現在菜單上。」美國這次處理俄烏戰爭，採取大國直接協商方式，和談完全排除烏克蘭和歐盟，正好驗證了布林肯的講話，亦可以適用在台海問題上。在特朗普對澤連斯基喊一句「沒有我們，你們甚麼也不是！」後，賴清德還不驚醒嗎？

 

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