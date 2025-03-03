超像真！LEGO® F1® 1:1法拉利跑車模型快閃出巡：打卡地點及換領小禮物方法

1:1 巨型LEGO® F1® 法拉利跑車模型各區出沒注意！LEGO Group今年首度與Formula 1® 官方正式合作推出20款LEGO® Formula 1® 盒組，完美復刻10支Formula 1®車隊，LEGO® FORMULA 1® 1:1法拉利跑車模型將風馳電掣遊走香港各區，各位車迷必打卡朝聖，以及玩遊戲贏精美禮物！

LEGO® Group 即日起至2025年3月9日期間舉行「捕風捉影Catch Me If You Can」活動，1:1 LEGO® F1® 法拉利跑車模型將在港九新界作巡迴展示，車迷必check！

1:1 巨型LEGO® F1® 法拉利跑車模型以法拉利的SF-24 FORMULA 1® 賽車為藍本，由本地唯一樂高® 專業認證大師（LEGO® Certified Professional）洪子健（Andy）主理，全車採用了20多萬顆樂高顆粒，費時超過336小時設計，約1,300 個小時拼砌而成，以最像真的方式詮釋了汽車的特色細節、功能和技術。

1:1 巨型LEGO® 法拉利跑車模型從拼砌轉向系統、二速變速箱與印花輪胎、可上下調整擾流板、以至可旋轉MGU-H（熱能回收系統）的 V6 引擎等，每個細節均一絲不苟，令人嘆為觀止！

這架與真法拉利SF-24 FORMULA 1® 賽車等身大的LEGO® F1® 法拉利跑車模型早前更與Official Ferrari Owners Club Hong Kong一同舉辦大型車聚活動，與多個經典車款一同現身香港街頭！

1:1 巨型LEGO® F1® 法拉利跑車模型將於3月3日至7日期間在港九新界多個指定地方作巡迴展示。各位 LEGO及法拉利 Fans有心追隨巨型LEGO® F1® 法拉利跑車模型遊走香港，要留意以下巡迴路線！

捕捉1:1 巨型LEGO® 法拉利跑車模型打卡

另外，3月8日及9日的下午2時至6時，1:1 巨型LEGO® F1® 法拉利跑車模型將分別停駐在中環碼頭以及尖沙咀海防道，等你「捕風捉影 Catch Me If You Can！」，屆時更有互動小遊戲讓大家認識LEGO® FORMULA 1® 賽車系列，參與後更可立即獲得LEGO® 優惠券，再親臨附近的指定銷售點免費換領精美禮物！

同時，大家只要在活動期間拍下在香港街頭穿梭的1:1巨型LEGO® 法拉利跑車模型，並上載至個人社交平台包括Facebook或Instagram，標註（tag）@LEGOHongKong （Facebook）或 @legohk_official（Instagram），兼加上主題標籤（hashtag）#LEGOFerrariHK，經認證後除可即場換領設計精美的LEGO® FORMULA 1® 明信片外，LEGO® 更會選出最有創意的作品，並送出以下各款全新LEGO® FORMULA 1® 賽車拼砌盒組！

全新LEGO® FORMULA 1® 賽車拼砌盒組Ferrari SF-24 F1 Car (42207)