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04/03/2025

北水湧入

#政政經經 #財金大勢 #北水 #南向資金 #滬港通
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　　港人叫北水，國內叫南向資金。據「晨明的策略深度思考」，2月24日至2月28日一周，南向資金日均買賣1734.4億港元，創歷史新高。淨買入額749.6億港元，為歷史第三高。

 

 

　　以全部港股為基準，截至2月末訊息技術超配10.1%，通訊服務超配3.4%。順周期板塊整體低配。

 

　　科技成長中的硬件設備、半導體、可選消費零售持倉處於近3年高位；本輪上漲主力中的軟體服務、電訊服務從超配比例來看不算擁擠；紅利板塊中的銀行、石油石化、煤炭等則回到近3年中低位置。

 

　　科技成長VS高股息板塊。過去一個階段有比較明顯的蹺蹺板效應。1月下半月市場企穩，南向資金明顯由高股息向成長切換。

 

　　過去一周增持幅度最大的有：阿里巴巴(09988)、理想汽車(02015)、小鵬汽車(09868)、香港交易所(00388)、聯想集團(00992)、信達生物(01801)、固生堂(02273)。過去一周減持幅度最大的有農夫山泉(09633)、波司登(03998)、吉利汽車(00175)、巨子生物(02367)、金蝶國際(00268)、華潤啤酒(00291)、李寧(02331)。

 

美股調整帶來負面影響

 

　　短期市場的交易邏輯將逐步由主題躁動切換至實質的基本面兌現，前期漲幅較大的科技成長板塊波動或加劇。

 

　　而美股調整帶來的負面影響；國際政治環境變化（中美摩擦）將帶來額外衝擊。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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