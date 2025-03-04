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04/03/2025

KK星期二｜比亞迪擬配股 驚唔驚惹同行仿傚？跟進一眾強勢股 可否趁低吸納？

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嘉賓：元宇證券基金投資總監　林嘉麒

 

　　港股周二(4日)半日收市跌105點，報22901點，恒指上落區間睇咩位？車股方面消息，比亞迪(01211)擬以每股335.2元，配售10.98億股H股以集資435億元，股價半日收市跌逾6%，報339.6元，險守配股價，現市況下配股怕唔怕引來同行仿傚？另外，一眾強勢股的股價較早前有所回調，如阿里巴巴(09988)、小米(01810)、中芯(00981)等等，呢啲股份可趁低吸納？

 

 

影片網址：https://www.youtube.com/live/t9EWfScXJVE?feature=shared

 

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