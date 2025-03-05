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05/03/2025

移民英國｜英國人也移民！新世代對未來無希望？冀出走尋回人生意義

#gap year #英國 #移民 #移英港人 #紐西蘭
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    90後傳媒人/咖啡職人，自小熱愛文字，喜歡分享生活大小事。曾於《經濟通》、Businessfocus 出任高級記者及編輯，2023年出走英國，現居倫敦。日記分享英倫生活點滴，從柴米油鹽到國家時政，純屬個人觀點，並非好為人師，參考與否請自行斟酌。

    英倫出走日記

    逢周三刊出

　　近幾年是香港的移民潮，不少港人舉家移民加國、英國，一來是取BNO「5＋1」和救生艇簽證之便，較易獲得工作簽證，到國外尋求更好的發展機會，二來是個人理由，為了下一代有更好的教育環境，更好的住屋條件等等。當然，有不少人到國外生活幾年後，認為香港更適合自己，決定回流。事實上，在全球化下，國與國的邊界早已變得模糊，到國外旅居甚至移民，已變得愈來愈尋常，英國也有不少年輕人，對當地經濟困局、失業率高企感到疲憊，決定出走他國闖蕩，趁機遊歷，並看看能否找到更好的工作機會。

 

 

移民紐西蘭成熱潮？

 

　　在英國生活短短兩年，認識的當地朋友不多，已有兩個人跟我說要移民紐西蘭，一來當地天氣較佳，比起倫敦長期陰暗潮濕的雨天，起碼較多日子能見到太陽，心情也較好，二來倫敦競爭相當激烈，很重階級意識，還有幾多歲要有幾多積蓄、有車有樓的年輕框架，對很多年輕人來說吃不消，紐西蘭的節奏較慢之餘，希望藉出走衝破英國傳統觀念下的眾多規條，尋回人生意義。

 

　　外國一直盛行Gap Year，很多年輕人會在中學或大學畢業之後，休學一段時間，到國外遊歷或遊學，對他們來說，這種方式能幫助他們了解自己，確立一個更清晰的人生目標，但較少人會在工作一段時間，已晉升到某個職級後，毅然放棄一切到國外重新開始，因為成本較高，也不能確定自己能否重新找到跟過往相近的薪酬水平。大家都說，工作假期要趁年輕去做，但隨著英國經濟下行，愈來愈多人失業，便有不少較年長的人抱著「沒甚麼可失去」的心態，移民他國。

 

 

成年人的休學假期

 

　　最近我們發現一個YouTube頻道，一對英國夫婦在退休後賣掉自住物業，拿著一筆資金去遊歷世界，他們稱它為「Grown Up Gap Years」（成年人的休學假期），這種生活方式外界覺得很勇敢，有多少人能承受沒有退休後無樓、無生活保障的風險，出走他國？即使有充裕資金，這種旅居方式等同「燒錢」，但對他們來說，人只活一次，如果出走能為他們的人生賦予更大意義，為何要抱著「磚頭」過活？這也是對出走後感到困惑的港人說的，無論旅程的結果是好是壞，這段經歷也是很好的人生體驗，勇敢為自己活一次。

 

 

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