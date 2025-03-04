梁小冰與陳嘉輝慶祝銀婚：重拾童真掟公仔，公主式生活的保養秘密！

《香港小姐》季軍梁小冰，近日貼出與丈夫陳嘉輝的合照，原來今日（4日）是他們結婚25周年，她在社交平台放閃並向丈夫示愛，他們之前慶祝享受二人世界，還好有情趣重拾童真去嘉年華會。一直以來二人相當恩愛，被視為圈中其中一對模範夫妻。梁小冰曾形容丈夫是騎著白馬來拯救自己的王子，婚姻生活美滿到今時今日仍被捧為公主。55歲的她，臉上沒有歲月痕跡，全靠一個動力使她勤力保持最佳狀態。

梁小冰在1992年與陳嘉輝拍攝劇《兄兄我我》時認識，之後發展成戀人，在2000結束8年愛情長跑結婚，婚後二人育有一子。今日，梁小冰在Facebook分享二人銀婚紀念日，貼出早前跟丈夫陳嘉輝去嘉年華會的照片，享受二人世界由朝玩到晚，晚餐時更開香檳慶祝，她並向丈夫示愛，「3月4日結婚25周年紀念日～幸福就係同你一齊慢慢變老了，哈哈哈。」相中他們享受二人世界，同遊嘉年華會，陳嘉輝還玩攤位遊戲，為太太贏得可愛公仔。

二人婚姻生活美滿，梁小冰曾經形容陳嘉輝是一位騎著白馬的王子來到拯救自己，丈夫外冷內熱，但對自己和家人都照顧得無微不至。陳嘉輝每日開工，同時也會細心事先打理家庭大小事務。平時陳嘉輝開工拍劇，總會抽時間去街巿買餸，回家後更擺放好所有食物，梁小冰笑言有時自己才剛剛起床，正在扮靚敷面膜，但丈夫已經早就為她安排了一切。

陳嘉輝更會兼顧育兒的工作，當兒子功課上有疑難，梁小冰就會交托丈夫協助兒子。就算兒子鋼琴考試有困難，他不懂樂理，卻會用心鑽研後想辦法協助兒子能順利應考。梁小冰感激丈夫辛勞，有他為兒子籌劃一切感安心。

梁小冰和陳嘉輝婚姻能夠持久保鮮，原來都有一套方法，梁小冰謂自己有甚麼事都會講出來，要把內心的說話告訴對方。生活寫意，婚姻美滿，沒煩惱當然能讓她保持凍齡的狀態，她跟其他女藝人也一樣，勤力護理：「佢（陳嘉輝）每朝起身見到我，就會讚我瘦咗又靚咗，佢講得多，自然就會變成自己嘅動力，勤力啲保養。」原來最大的動力來自丈夫的鞭策，效果果然會事半功倍。