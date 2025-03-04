3.8婦女節優惠：奇華心形老婆餅買一送一、豐澤家電低至15折、莎莎護膚品低至4折！

3月8日是國際婦女節，不少商品都趁節日推出著數優惠，咪以為優惠只限女士或只同扮靚美容有關，其實就算只係食老婆餅都有買一送一折扣。另外，豐澤網店家電低至15折，屋企要買小家電留意了，莎莎網店名牌香水低至4折，無論係趁節日寵自己或送禮予另一半，可以睇睇有咩心水貨！

奇華心形老婆餅買一送一

奇華餅家將3月8日定為「老婆餅節」，3月7日至9日期間推出「冬蓉老婆餅」八折禮遇。顧客於優惠期間到奇華餅家全線分店購買「冬蓉老婆餅」或「黑芝麻冬蓉老婆餅」(單件裝) 3件，即享期間限定「八折優惠」。

此外，奇華餅家於3月8日加推「新鮮焗製心形老婆餅貫一送一」指定分店* 限定禮遇。

買一送一優惠指定分店

港島：灣仔皇后大道東、香港仔利港中心、柴灣新翠商場、SOUTHSIDE

九龍：西九龍中心、長沙灣青山道666號、MOKO、始創中心、朗豪坊、尖沙咀加拿分道、AIRSIDE

新界：The LOHAS、新都城、青衣城、元朗廣場、元朗YOHO、東薈城、綠楊坊、圍方、屯門市廣場

奇華茶室設有指定打卡區增添氣氛，3月7日至3月31日期間在奇華茶室指定位置擺設特別的裝飾，享受美食同時打卡。如在到訪當天，把照片上載到社交平台 (Facebook／Instagram／小紅書）並標籤 @奇華餅家，可即時獲贈「下午茶點*」一份，數量有限，送完即止，趕快與她約定，共享這份額外的心意吧！

奇華餅家查詢： 2785 6066

奇華茶室

地址：灣仔皇后大道東188號1樓（灣仔港鐵站近D出口）

查詢及訂座電話： 2148 3388

豐澤網店限時200款產品低至15折

豐澤網店由即日起至3月9日推出3.8婦女節限時優惠，過200款產品低至15折，指定商品快閃優惠更低至 $380，另外購買指定產品並輸入優惠碼即可享高達$375折上折優惠，留意各電子優惠碼名額限量100個，先用先得。

Mediness 四手神肩 SHIATSU指壓肩頸按摩器

網店限定價HK$399建議零售價 HK$588

PHILIPS 飛利浦 IPL彩光脫毛機 BRI958

網店限定價HK$3,454（建議零售價 HK$4,998）

LG 樂金 AS60GHWG0 PuriCare 360° Hit 空氣清新機

網店限定價HK$1,780（建議零售價 HK$2,980）

TOSHIBA 東芝 MS3-STQ20SC 20公升智能蒸氣焗爐

網店限定價HK$1,899（建議零售價 HK$2,880）

RASONIC 樂信牌 RSB-BB212S 迷你雙層蒸煮盒

網店限定價HK$289（建議零售價 HK$318）

PHILIPS 飛利浦 STH3050/11 2合1迷你蒸氣熨斗/掛熨機

網店限定價HK$585（建議零售價 HK$798）

豐澤網店3.8婦女節限時優惠

日期︰3月3日至3 月9日

https://www.fortress.com.hk/zh-hk/promotion/womens-day

Sasa莎莎3.8女神節低至35折

美妝日用品店Sasa莎莎即日起至3月9日舉行3.8女神節，過百款美妝、護膚品、香水推出低至35折優惠，包括 La Mer、Estee Lauder、SK-II、Clé de Peau、CHANEL、JO MALONE等，熱賣no.1 Estee Lauder小棕瓶只售 $538，Jo Malone 英國梨與小蒼蘭古龍水，低至42折只售 $588！莎莎網店滿$300即免運費，更著數。無論係趁節日寵自己或送禮予另一半都可以睇睇有咩心水貨！

Estee Lauder 升級再⽣基因修復精華 (小棕瓶) 100毫升HK$538 （零售價HK$1,545）

Chloé 歌露兒香水噴霧 75毫升 VIP尊享獨享 $499，非VIP價 $525（零售價HK$1,250.00）

Jo Malone 英國梨與小蒼蘭古龍水 100毫升 (限量版) HK$588（零售價HK$1,405）

Chanel 粉紅邂逅噴式淡香水 50毫升HK$738（零售價HK$920）

Sasa莎莎3.8女神節

日期︰即日起至3月9日

https://www.sasa.com.hk