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05/03/2025

中國人不吃這一套

#政政經經 #財金大勢
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　　2021年3月18日，中美在阿拉斯加會面，中方代表楊潔篪批美16分鐘，最關鍵一句是：中國人不吃這一套，正式打響了中美拳來腳往一幕（見圖四）。昨天（4日）中國又揮拳還擊美國再加徵10%關稅。

 

 

　　中國商務部向世貿組織追加起訴美再次加徵10%關稅。

 

　　隨後，商務部公布將15家美國實體列入出口管制管控名單，禁止向15家美國實體出口兩用物項；正在開展的相關出口活動應當立即停止。特殊情況下確需出口的，出口經營者應當向商務部提出申請。

 

　　自2025年3月10日起，對原產於美國的部分進口商品加徵關稅。

 

　　一、對雞肉、小麥、玉米、棉花加徵15%關稅。

 

　　二、對高粱、大豆、豬肉、牛肉、水產品、水果、蔬菜、乳製品加徵10%關稅。

 

　　港股在中美互加關稅衝擊和3月兩會或公布促消費之刺激政策下，表現各異。

 

　　總結昨日港股，大型科技股中，阿里巴巴-W(09988)跌2%，騰訊控股(00700)漲1.6%，京東集團-SW(09618)漲0.8%，小米集團-W(01810)跌0.8%，網易-S(09999)漲2.2%，美團-W(03690)跌0.9%，快手-W(01024)跌0.3%，嗶哩嗶哩-W(09626)漲1.6%。

 

　　傳特朗普將宣布退出北約，軍工股拉升明顯，中航科工(02357)盤中一度大漲9%；受關稅決定影響市場避險情緒明顯升溫，黃金股全天維持漲勢，招金礦業(01818)、山東黃金(01787)、中國黃金(02099)國際漲近4%；啤酒股、家電股、影視娛樂股、互聯網醫療股普遍上漲。另一方面，市場憂慮美國關稅影響，汽車股大跌，擬配售新H股籌資435億元，比亞迪股份(01211)大跌近7%，華晨中國(01114)更是跌超9%，吉利汽車(00175)、蔚來汽車(09866)、理想汽車(02015)皆下跌；OPEC+增產拖累油價跌至年內新低，三桶油走低，昨日大幅上漲的濠賭股熄火，光伏股、生物醫藥股、煤炭股普跌。

 

 

　　（投資涉風險，每投資者承受風險程度不一，務必要獨立思考。筆者會因應市況而買賣。）

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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