身體力行，為自己預設醫療指示

大約6年多前，我在本欄寫過一篇題為《活得有尊嚴 預設醫療指示》的文章，提到「平安三寶」（遺囑、持久授權書和預設醫療指示）對我們的重要性。

一直以來，遺囑和持久授權書都有法律框架覆蓋，但預設醫療指示卻未立法，只靠醫管局根據法律改革委員會在2006年提供的範本作為基礎，但這始終沒有法律地位，對醫護人員未必有約束力。

經過當局這幾年的努力，這項正名為《維持生命治療的預作決定條例》，即俗稱「預設醫療指示」的法例，已於去年11月20日在立法會獲得通過。

但由於政府要預留18個月準備期，讓醫療機構、相關部門和團體有充足時間更新其指引、紀錄和系統，並為前線人員提供必要培訓，這條法例估計將於2026年才會執行。

為了配合法例的通過，我已經約了好友毛錫強（人稱Mo Sir，退休前是律政署的法律草擬專員，他正正就是這條法例的草擬專員），連同一位醫生朋友，兩人一起作見證，正式為我走到人生最後一程時，萬一出現以下三種情況，即罹患末期疾病、持續處於植物人狀態，以及患上晚期不可逆壽命受限疾病，又無精神行為能力就維持生命治療作出決定時，預先確定不要為我施行任何只為了維持我生命的治療。

在清醒時預設醫療指示，可免卻家人的內疚感。(Shutterstock)

各位，當我們走到人生的盡頭，病情已去到一個不可逆轉的地步時，到底應否用一些維生治療，勉強維持生命呢？很多時，在醫院看到一些老人家被插胃喉之餘，還要被綁雙手，實在情何以堪！

如果自己能在清醒時給了指示，就可避免家人在當事人在生死關頭時要作出這沉重決定，也可免卻家人的內疚感。但要留意，預設醫療指示只限於在特定情況下不接受某種治療，而不能要求別人直接終止當事人的生命，包括安樂死（香港是不合法的）。

要注意的是，簽署預設醫療指示，必須在自己神智清醒時進行，並且要有兩位見證人，其中一位是醫生。另方面，為了避免嫌疑及利益衝突，當事人遺囑或保險受益人，以及當事人訂立的其他文書受益人，都不可以作為見證人。

還有一點值得注意，政府有計劃將預設醫療指示全面電子化，以「醫健通」作為指定電子系統，讓市民訂立、儲存、撤銷和檢索電子指示。

但現階段會先實施紙本指示及以電子方式儲存紙本指示的做法，市民可在訂立紙本指示後，自由選擇是否以電子方式儲存指示。待指定電子系統的相關功能完全準備就緒後，政府會推行在電子系統上直接訂立電子指示。

市民及公私營醫療機構，可透過醫健通取覽電子方式儲存或訂立的預設醫療指示。我相信，這個也是大勢所趨，未來只要打開我們的醫健通，就可以知道有沒有設立預設醫療指示了。

作者電郵：lkslo@yahoo.com