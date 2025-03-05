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05/03/2025

灣仔新開麵包咖啡店「BUFFEE」：一次過品嘗享樂烘焙「別注版」麵包＋手沖咖啡

#麵包 #灣仔美食 #Cafe #享樂烘焙 #手沖咖啡 #咖啡 #Food News #BUFFEE
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Text: Katty Wu

　　香港最近愈來愈多麵包店新開業，注目度最高當然是兩間日本過江龍TruffleBAKERY及Moropain，但本地薑都不客忽視！上個月就有一間非常厲害的Bakery Cafe「BUFFEE」於灣仔開業，店內除了供應由超人氣麵包店「享樂烘焙」每日新鮮手工製作的麵包之外，還可以品嘗手沖咖啡、咖啡及抹茶特調飲品，無論是麵包控或咖啡控都要去試試！

 

　　店名「BUFFEE」，是由 Butter（製作麵包其中一個重要食材）及 Coffee 兩個字結合而成，代表麵包及咖啡兩者都是主打。這裏的麵包，是由享樂烘焙創辦人Vincent設計，並由享樂烘焙團隊每日手工製作，部分更於BUFFEE店內的廚房焗製，特別新鮮。BUFFEE有超過20款麵包及烘焙產品，全部都是獨家供應，其他享樂烘焙分店是買不到的！招牌產品是酥皮系列麵包，全部都是選用法國A.O.P認証之牛油製作，特別酥香鬆脆。

 

BUFFEE店內所有麵包及烘焙產品都是由享樂烘焙創辦人Vincent設計。（拍攝：Katty）

 

　　開心果流心酥是BUFFEE主打的烘焙產品，酥皮撻殼用上貼酥製法，須將摺好的酥皮切條再以橫紋方向貼於酥皮上，令撻底可置於室溫更長時間也能保持酥化脆身的質感。撻殼焗起後再加入開心果餡料，內裏分別有開心果杏仁餡、大福皮、開心果吉士餡，面層飾以開心果醬及開心果碎粒，啖啖都是開心果，味道及口感都充滿層次。

 

開心果流心酥於店內新鮮製作，每日1am及3pm出爐，每次出爐限定30個。（拍攝：Katty）

 

開心果流心酥 $42

 

　　咖喱牛肉酥是記者的最愛，摺疊成橫紋的丹麥酥特別脆口，內層釀入自家煮製的日式咖喱，味道微甜，並有煙燻牛肉、薯仔、芝士等餡料，濃郁惹味。另外，兩款做成長條形的丹麥酥都很出色，以自家製的焦糖洋葱忌廉醬配搭不同口味的鹹味餡料，色彩及造型均十分亮眼。

 

咖喱牛肉酥 $34

 

煙肉蘆筍酥、維也納香腸洋葱酥 各$34

 

　　當大部分的麵包店都賣酥皮蛋撻的時候，BUFFEE卻推出一系列以牛油曲奇撻皮製成的甜撻及鹹批（Quiche）。甜撻分別有小山園抹茶撻及濃厚朱古力撻兩款，朱古力撻加入竹炭粉製成黑色撻皮，全黑賣相與別不同。 鹹批有鴨胸南瓜、三文魚菠菜，以及素食之選松露蘑菇口味。

 

曲奇撻及鹹批系列 各$28-$32

 

　　為照顧區內上班族之需求，鹹味餡料的麵包選擇十分豐富，Focaccia （佛卡夏）系列用上特別配方製作佛卡夏麵糰，在當中加入薯仔粒，令麵糰出爐後不易乾，更長時間保持濕潤及鬆軟。而BUFFEE的Focaccia均使用法國麵粉，並加入橄欖及芝士，口感鬆化而味道香濃。Focaccia分別配搭3款餡料作三文治，包括火雞火腿芝士、烤牛肉及煙燻三文魚。

 

Focaccia佛卡夏系列 各$45

 

經典A.O.P牛角 $20

 

蜜糖火腿水牛芝士番茄牛角 $38

 

太陽蛋芥末雞肉丹麥三明治 $42

 

　　BUFFEE還推出麵包配咖啡的招牌combo，麵包款式將不定期轉換。開業頭炮先推出「咖啡味牛角鬆餅」（BUFFEE Croffin），限定於Coffee Combo供應，不設單件購賣。結合牛角酥及鬆餅的Croffin，口感鬆軟，加入哥倫比亞日曬咖啡豆製作，中間是以百利甜酒（Baileys Irish Cream）製成的流心餡及黑朱古力醬，甘甜味平衡，十分適合配搭黑咖啡或牛奶咖啡。

 

Coffee Combo

BUFFEE Croffin 配黑咖啡 $60 、配牛奶咖啡 $65

 

　　BUFFEE的咖啡主理人Jessica是The White Project創辦人，曾打造多間咖啡店包括Until Coffee，她更是一位資深咖啡比賽的評審。店內選用的單一產地咖啡豆會定期轉換，現時選用的咖啡豆為埃塞俄比亞的古吉，以厭氧水洗法處理，帶有熱帶水果、桃茶、焦糖及果汁風味。用於特濃咖啡的基調， 有濃郁而順滑的味道與口感。另有4種咖啡豆用於手沖咖啡，讓客人可體驗不同的咖啡風味。Matcha Latte或Matcha Tonic分別有3種抹茶供客人選擇，分別是口感輕身的「丸久小山園 若竹」、回甘味重的「山政小山園 松風」及質感豐盈的「碧翠園 天鼓」。

 

Jessica是BUFFEE的咖啡主理人。可以邊享受手沖咖啡（$70-120），邊品嘗美味的麵包，絕對是簡單又奢侈的享受。（拍攝：Katty）

 

咖啡以外，亦可以選擇Matcha Latte或Matcha Tonic（$50-70），抹茶全部都是即沖即製，味道特別香甘。（拍攝：Katty）

 

店內設有少量的座位，方便大家即場品嘗麵包及咖啡。（拍攝：Katty）

 

BUFFEE

地址：灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心地下G06-07號舖

營業時間：星期一至五 7am - 6pm、星期六、日及公眾假期 9am - 6pm

 

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