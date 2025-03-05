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05/03/2025

台灣藝人王大陸涉「殺人未遂」避開羈押，以500萬台幣保釋候查，仍逃不過3月底補服兵役

#藝人 #影視娛樂 #台灣 #王大陸 #殺人未遂 #孤注一擲 #詐騙案 #逃兵役
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Text: wong lin lin rachel

　　台灣男藝人王大陸，拍攝《我的少女時代》為人認識，近年在內地發展事業。早前拍內地電影《孤注一擲》，講述騙局集團的故事。33歲的他，上月被爆出逃兵役，正在保釋，原本3月尾補服兵役，不料再出事。昨日（4日）涉「殺人未遂」被執法人員移送查辦，今早凌晨時分，合議庭裁定王大陸500萬新台幣（約118萬港元）保釋，涉協助的富二代游姓友人，還押候查。王大陸離開警局時，被大批記者包圍，他並沒有回答任何問題，只是雙手合十，並著記者們要小心不要跌倒。而他終於可以乘坐滿意的車輛，坐上7人保母車離開。

 

 

　　王大陸先被指逃兵役後，再度出事。跟據台灣傳媒報道，去年4月在台灣，使用Uber叫車服務去父親住所，有指當時來了一架電動汽車Tesla，王大陸不滿車輛未符合要求，而且不懂用汽車的隱閉式車門把手，當時已經發脾氣捶打玻璃窗，更跟司機口角。有傳媒取得當日現場照片，下車後的王大陸疑似不滿並向司機舉中指。事件繼續，有指王大陸找富二代游姓友人幫手，7日後找到該名司機，並痛毆司機及平台派車員，下手的人相當兇殘，兩人被打得傷勢嚴重。

 

 

　　同時亦有另一個版本，有傳疑有人早前回到台灣，使用Uber叫車，乘車時，不滿司機兜路而且態度欠佳，向富二代游姓朋友抱怨，後來朋友為他出頭，痛毆司機。同時，有傳事後王大陸跟其他朋友炫耀打人片段，電話同時扣留調查。Uber方面回應指，現時案件正在調查，一切在了解中，而公司已向受害者及家屬作出慰問。

 

 

　　昨早，執法人員前往王大陸台北大安區住所拘捕他，他顯得十分緊張，還不斷追問是甚麼狀況，當被告之涉嫌「殺人未遂」，他立即呆著。王大陸與涉嫌幫手的富二代朋友一同被拘捕，在新北地檢署接受調查。經過一晚調查，今早約11時許，王大陸被批准以500萬元台幣保釋，離開警局時他戴上帽子和口罩。他被現場一大堆記者包圍，雙手合十叫各位小心注意安全，但並沒有回應任何提問，坐上黑色7人保母車離開。

 

      警方事後開記者會交代事件，透露被毆打的司機，之前曾有過2次報案紀錄，第一次是前往中和派出所，報案稱有兩架車尾隨，警方當時找到尾隨的車輛，查過車主身分但並未有進一步調查。之後被毆打的司機跟涉事人遇上，二人發生肢體碰撞，該司機第二次報案，警方表示可驗傷並落口供，惟該司機因不清楚對方身分，並未有進行正式落口供報案。

 

 

　　同時，台灣另一間傳媒指，原本準備月底補服兵役的王大陸，把握時間去玩，在被捕前一晚，還跟女友沐軒在中山區知名燒肉店飲酒作樂，而且煙不離手，消遣至凌晨4時才離開。

 

 

　　被調查中的王大陸，先前被發現逃兵役，據悉3月底仍然繼續。至於這兩件事，影響了王大陸的聲譽，他的工作亦受影響，手頭上他已拍了3部電視劇，以及2部電影，未知會否受牽連，現播映無期。而他曾跟張艾嘉拍節目《艾嘉食堂》，有傳將會開拍第二季亦要推遲開拍，節目製作人曾回覆：「原計劃今年開拍第二季，但因故延期。」兩件事一同爆發，搞到王大陸一身蟻。

 

 

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