GLOBAL Wednesday｜內地擬發1.3萬億元超長期特別國債 加、墨關稅有得傾 美股可反彈？前瞻美國非農數據

嘉賓：光大證券國際環球市場及外匯策略師 湯麗鴻

國務院總理李強在第十四屆全國人大三次會議上發表政府工作報告，提出今年國內生產總值目標增長5%左右，居民消費價格升幅2%左右，今年赤字率擬按4%左右安排，亦擬發行1.3萬億元人民幣超長期特別國債。港股升逾570點後回順，再向上阻力大？

全球貿易戰陰霾下，美股連續兩日下瀉，標指自去年11月特朗普當選總統以來所有升幅化為烏有。據報特朗普在加、墨關稅或有讓步，美股有望反彈？另外，亦會前瞻周五 (7 日) 公布的美國非農就業數據。

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