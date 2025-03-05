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05/03/2025

八達通新功能｜最快第3季可於日本用八達通App找數！即將開通內地call車功能

#打工仔 #八達通App #內地網約車 #call車易 #Pantry熱話 #北上食買玩 #八達通 #日本
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Text: Katty Wu

　　八達通日前公布，今年將會推出多個新服務，當中包括在日本可以用八達通App作跨境支付，以及方便港人於內地call網約車的「call車易」功能，後者更有望最快於第二季推出。

 

　　近年八達通積極發展香港以外的功能，繼早前先後於泰國及南韓推出跨境支付服務之後，日本有望成為第三個地方可以用八達通消費！港人最快可以於今年第三季用八達通App掃瞄當地商戶的二維碼，便可以手機八達通港幣餘額，直接兌換成日圓付款，十分方便。

 

由2023年底開始，市民可以用八達通App掃描「PromptPay」二維碼，於泰國800萬PromptPay大小商戶、餐廳、夜市找數，搭車都用到！（圖片來源：八達通官網）

 

　　另外，為了配合港人北上的習慣，八達通將於上半年推出「call車易」功能，只需要於八達通App內輸入目的地資料及揀選車型，便可預約內地的網約車，收費會在八達通錢包餘額自動兌換成港幣扣除。最方便是毋須內地手機號碼登記，亦不用提供回鄉證等個人資料，只需在八達通App內「call車易」介面就可以跟司機聯絡。

 

今年內，港人北上call車，可以使用全新的「call車易」預約內地網約車。（圖片來源：八達通官網）

 

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