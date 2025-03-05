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05/03/2025

期指實戰需留意結算規則變化

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  • 伍禮賢

    伍禮賢

    光大證券國際證券策略師，領導股票零售資料研究團隊專責分析香港及內地股票市場，亦負責研究和分析基金、債券及結構性產品，尋找與股票相關的各類資產類別的投資價值。

    經濟不停學

 

 

 

 

　　本港股票市場投資中，不少投資者對衍生工具亦是情有獨鐘，當中指數期貨是其中一項熱門產品。以恒生指數為例，期貨每一點的價值為50港元，亦即指數每升一點，看好的投資者就賺50港元，下跌亦然，此俗稱為「大期」。另外亦有小型恒指期貨，每一點價值為10港元，俗稱為「細期」。
 
　　期貨投資者在持貨過程中，可以考慮「主動平倉」、「到期前轉倉」、「到期日結算」等操作模式。而對於「到期日結算」而言，相關指數在期指結算當日，最終的結算價格水平，對整個投資的賺蝕，便顯得尤為重要。因此，如果結算規則出現變化，投資者更應細心留意，以及了解變化對結算價值所帶來的實質影響如何。
 
　　港交所曾於2022年6月份，修改對期指結算價的計算方法，本文亦以此為例子解釋這個變化的重要性。
 
　　在這次修改前，恒指期貨結算價，採用結算當天相應合約月份恒指期貨在9:30至12:00以及下午1:00至4:00期間，每隔5分鐘所報的恒指期貨價格的平均數。由於是每5分鐘報價，並且每個報價均對最後結算價產生影響，因此投資者對最終結算價的預期，會與即時市況緊密聯繫。進而在期指結算當日，期指的走勢往往表現得較為平滑，即使遇到當日是大升市或大跌市，相對現貨指數，期貨的變動幅度亦往往較小，與現貨形成較為明顯的差別。
 
　　而規則修改之後，新的結算價採用結算當天相應合約月份恒指期貨在下午3:55至4:00期間，每隔5秒鐘所報的恒指期貨價格的平均數。換言之，最終結算價，只會受到3:55至4:00這5分鐘的市況所影響。因此，現在在期指結算日，期指的走勢與當日現貨走勢的一致性更為明顯，而最終結算價則需越靠近收市才越容易預測。
 
　　筆者認為新舊不同機制，均具有其優劣勢。但關鍵反而是對於投資者而言，了解不同的交易制度，對自己在投資方面的部署將更處於有利位置。

 

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