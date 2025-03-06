  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

06/03/2025

香港直飛金澤！4月25日起HK Express每周3班來回石川縣！去白川鄉、立山黑部更方便！

#金澤 #香港快運 #travel news #去旅行 #小松機場 #HKExpress #日本 #新航線 #石川縣
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　繼沖繩石垣之後，HK Express香港快運航空又有新航點！這次是日本北陸的小松機場。大家可能對「小松機場」這個名字比較陌生，其實是位於石川縣西南邊的沿海地區，從這裏去金澤只需40分鐘左右。以往要去金澤，從東京、名古屋或大阪前往，都起碼要2-3小時，有了直航之後，就方便很多！

 

金澤城是石川縣內著名景點之一，雖然有接近500年歷史，但感覺非常簇新，原因是舊建築於百多年前被燒毀，現在見到的是於2001年後重建而成。（圖片來源：金沢市観光協会）

 

　　由4月24日起，HK Express每星期有3對航班來回小松機場，逢星期一、四、六；去程是下午2時於香港國際機場起飛，晚上7時抵達；回程是晚上7時45分於小松機場起飛，晚上11時抵達。暫時所見單程機票最平要$330，只包隨身行李，若包20公斤寄艙行李就要$580，來回連稅$1,809，我覺得可以等有減價優惠才買！

 

東茶屋街（圖片來源：金沢市観光協会）

 

兼六園（圖片來源：金沢市観光協会）

 

　　不少遊客都喜歡去京都，因為處處都充滿日本傳統氣息，但觀光客實在太多，未必有空間去好好打卡。其實金澤的氛圍都很似京都，例如金澤城、東茶屋街，但遊客相對比較少，同樣可以租借和服或浴衣在古樸的街道上拍照留念。喜歡海鮮的話，近江町市場就可以讓你邊走邊吃個夠。另外，金澤21世紀美術館展示來自世界各地的當代作品，不少都是人氣的打卡位，很受年輕女生歡迎。順帶一提，如果想去白川鄉或立山黑部的話，從小松機場前往比名古屋近很多，車程約1.5-2小時。

 

近江町市場（圖片來源：近江町市場）

 

金澤21世紀美術館（圖片來源：金沢市観光協会）

 

白川鄉（圖片來源：JNTO）

 

HK Express

網址：www.hkexpress.com

 

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#金澤 #香港快運 #travel news #去旅行 #小松機場 #HKExpress #日本 #新航線 #石川縣
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk