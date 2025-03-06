香港直飛金澤！4月25日起HK Express每周3班來回石川縣！去白川鄉、立山黑部更方便！

繼沖繩石垣之後，HK Express香港快運航空又有新航點！這次是日本北陸的小松機場。大家可能對「小松機場」這個名字比較陌生，其實是位於石川縣西南邊的沿海地區，從這裏去金澤只需40分鐘左右。以往要去金澤，從東京、名古屋或大阪前往，都起碼要2-3小時，有了直航之後，就方便很多！

金澤城是石川縣內著名景點之一，雖然有接近500年歷史，但感覺非常簇新，原因是舊建築於百多年前被燒毀，現在見到的是於2001年後重建而成。（圖片來源：金沢市観光協会）

由4月24日起，HK Express每星期有3對航班來回小松機場，逢星期一、四、六；去程是下午2時於香港國際機場起飛，晚上7時抵達；回程是晚上7時45分於小松機場起飛，晚上11時抵達。暫時所見單程機票最平要$330，只包隨身行李，若包20公斤寄艙行李就要$580，來回連稅$1,809，我覺得可以等有減價優惠才買！

東茶屋街（圖片來源：金沢市観光協会）

兼六園（圖片來源：金沢市観光協会）

不少遊客都喜歡去京都，因為處處都充滿日本傳統氣息，但觀光客實在太多，未必有空間去好好打卡。其實金澤的氛圍都很似京都，例如金澤城、東茶屋街，但遊客相對比較少，同樣可以租借和服或浴衣在古樸的街道上拍照留念。喜歡海鮮的話，近江町市場就可以讓你邊走邊吃個夠。另外，金澤21世紀美術館展示來自世界各地的當代作品，不少都是人氣的打卡位，很受年輕女生歡迎。順帶一提，如果想去白川鄉或立山黑部的話，從小松機場前往比名古屋近很多，車程約1.5-2小時。

近江町市場（圖片來源：近江町市場）

金澤21世紀美術館（圖片來源：金沢市観光協会）

白川鄉（圖片來源：JNTO）

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