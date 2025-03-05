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05/03/2025

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

#大國博弈 #容我世說 #國際評論 #以巴衝突 #巴勒斯坦 #以色列 #西岸 #和平組織
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    張翠容

    張翠容，資深新聞工作者，亦是著名的女戰地記者，專注國際新聞採訪及評論；曾服務於中西媒體，隻身跑遍中東地區、歐亞及拉丁美洲等地。著作計有《行過烽火大地》、《中東現場》、《拉丁美洲真相之路》、《地中海的春天》和《歐亞現場》等 ；分別獲人權新聞獎及多個好書獎。

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　　美西時間3月2日晚，在一年一度的奧斯卡頒獎禮上，頒獎嘉賓讀出最佳紀錄片得主為《家不成家——我生於巴勒斯坦》(No Other Land)時，台下掌聲雷動，該片的聯合導演——巴勒斯坦記者巴素和以色列記者尤瓦上台發表感言，他們共同認為，以巴兩個民族站在一起，可以令到他們的聲音更強大。

 

巴勒斯坦記者巴素（左）和以色列記者尤瓦（右）共同執導的《家不成家——我生於巴勒斯坦》，成為今屆奧斯卡最佳紀錄片。(AP)

 

　　有人可能對奧斯卡的誠意存疑，但有獎總比沒獎好，以巴和平議題因這獎項一再成為大家的焦點，特別在目前，以色列正瘋狂打壓巴人西岸城鎮，猶太殖民區居民有恃無恐地摧毁西岸村莊、掠奪土地。這部紀錄片讓我們如親臨其境，看到以色列對待西岸的殘暴詳情，巴素就是在片中記錄了他位於西岸馬薩費爾亞塔地區的家鄉，他們如何受以軍驅趕、農地怎樣遭破壞，以及土地怎樣給蠶食等等。

 

　　以巴給外界的印象，似乎是兩個民族經歷長期衝突，早存有深仇大恨，勢不兩立，哪有可能一起進動和平？筆者在西岸巴人自治政府所在地拉姆安拉，專訪巴人領袖穆斯塔法．巴爾古提(Mustafa Barghouti)，他提出以巴兩個民族共同建設一個民主共和國，比兩個國家更可行。不少讀者質疑「一國方案」的可能性，可是《家不成家》的以色列導演尤瓦卻表達了他這個夢想，兩個民族生活在一個沒有種族優越的國度，這才是真正達致永久和平的解决方案。

 

 「巴勒斯坦民族倡議」創辦人巴爾古提倡議以巴共建民主共和國，指這才是達致永久和平的解决方案。（圖片由作者提供）

 

　　事實上，筆者20年前首次前來以巴地區採訪時，在肅殺的冬季裏，卻已看到該地區政治以外的人文面貌，以巴兩個民族在淌血的土地上，滋養出人間友愛，默默地、慢慢地，在散播和平種子。他們的工作，在國際傳媒的聚焦燈以外，筆者看得感動，成為旅程的意外收穫。

 

　　在眾多以巴和平組織中，令筆者印象最深刻的是「父母圈」(Parents' Circle)。來自南非的蘿比(Roby)，她20多歲的兒子大衛在服役期間遭巴人激進組織殺害，失去摯愛令她陷入了一段黑暗的日子。她不斷問：為甚麼？為甚麼？

 

　　可是，這個地區永遠問不出一個所以然。但有一點，她知道她不是唯一的受害者，推己及人，她想到巴勒斯坦自治區也有和她同樣經歷的受害家庭，體會到他們同樣的痛苦。為了阻止更多悲劇上演，她首先從以色列出發，尋找其他受害家庭，成立「父母圈」，組織慰問團赴西岸。西岸的巴人受害家庭覺得奇怪，心想：他們的子女被我們巴人殺掉了，為何他們沒有恨我們，反而前來慰問？

 

　　巴人家庭大受感動，明白寬恕才是出路，了解到以色列老百姓也一如他們面對傷痛，巴人激進組織必須停止以暴力打壓無辜以色列人。於是他們也加入了「父母圈」，共同推動和平。

 

　　在我面前，蘿比擁抱著一位巴人朋友蘭達，但蘭達的哥哥卻是在以軍槍下喪生。如何是好？她們不約而同回答：「我們更應靠近些，毋須親以色列或親巴勒斯坦，我們所親的、所支持的，是和平，這是我們共同的目標。」

 

以巴兩個民族在受摧毁的巴人橄欖園上，共同再種新樹苗，期望埋下和平的種子。（圖片由作者提供）

 

　　此外，「拉比為人權」(Rabis For Human Rights)至今仍堅持不懈，努力阻止猶太殖民區居民對巴人橄欖園進行破壞。該組織成員及其支持者在每年1月至3月春天播種期間，每逢星期五都會跑到不同的巴人橄欖園，和當地居民一起把橄欖樹苗植入泥土裏，他們聯合舉起剷子掘呀掘，以把泥土鬆開，再種新樹苗，並帶出重要的象徵意義。

 

　　在他們身上，筆者明白到他們所寄望的，不是那一紙和平協議，也不是個別政客的空頭承諾，而是在民間社會裏，一個個普通老百姓，可以打破隔離牆、打破兩個民族的阻隔，看到彼此後，手牽著手共同建設和平的家園。或許這支和平隊伍未夠強大到足以發揮重大影響，但他們相信，兩個民族最終能夠學習把對方看成朋友，甚至兄弟姊妹，而不是敵人，到時家可以成家。這一代不成，下一代，再下一代，因為只有和解才是出路。

 

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