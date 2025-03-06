  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
吃喝玩樂
影視娛樂
Foodie What’s On玩樂 What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

06/03/2025

《破‧地獄》原聲黑膠熱賣！許冠文醉心南音，苦練二胡自彈自唱超渡先人歌曲

#許冠文 #黃子華 #原聲大碟 #朱芸編 #影視娛樂 #破地獄 #衛詩雅
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: wong lin lin rachel

　　許冠文入行數十載，在電影、電視上都拍過無數經典好作品。82歲的他早前獲香港恒生大學頒授榮譽社會科學博士學位，表揚他過去為業界作出的貢獻。而他的毅力絕對值得學習，拍完《破‧地獄》後，他仍然學習超渡先人的歌曲練習。不少觀眾跟他一樣，喜愛這電影的一切，近日推出電影原聲唱片，不少人搶購收藏。

 

 

　　《破‧地獄》即將在4月4日清明節，在香港以及亞洲部分地區上映加長版，到時電影會增至139分鐘，觀眾都期待再次入場看這套電影。有很多戲迷，就連戲中的配樂都十分欣賞。早前，《破‧地獄》推出了電影原聲配樂唱片，分別有黑膠普通版、以及透明紅色雲石彩膠特別版。碟中收錄了22首音樂，分別是戲中的不同場口，包括有多個小故事的情節、文哥離世、兄妹一起破地獄、以及許冠文與黃子華合唱的《客途秋恨》等，推出後立即熱賣。

 

 

　　黃子華和許冠文在電影中合唱南音，是其中一個難忘片段，為了拍這套戲，許冠文下了不少工夫，事前跟師父學拉二胡兼學唱南音。從小許冠文喜歡英文歌，反而父母在家唱南音他只會覺得老土，但拍這戲令他欣賞這類音樂，而且細味歌詞意思更深感興趣。

 

　　許冠文這戲前，已經開始學拉奏二胡，在拍攝期間，負責這套電影原聲配樂的朱芸編，在現場即時跟許冠文練習。許冠文在Facebook上載一條彈奏《遊十殿》片段。許冠文雖然好快上手，但其實一直下了不少苦功練習。

 

 

　　許冠文每套戲都會表現得盡善盡美，過往有不少經典作品：《鬼馬雙星》、《天才與白痴》、《雙星報喜》、 《雞同鴨講》、 《風再起時》和《破‧地獄》，帶無限歡樂給很多香港人。他對娛樂圈亦貢獻很多，早前獲香港恒生大學頒授榮譽社會科學博士學位，表揚他在相關專業領域的卓越成就，頒獎禮即將會在6月舉行。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多影視娛樂文章

你可能感興趣

#許冠文 #黃子華 #原聲大碟 #朱芸編 #影視娛樂 #破地獄 #衛詩雅
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk