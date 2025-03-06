香港米芝蓮必比登推介名單出爐！10間食肆首次入選：佐敦人氣泰菜、元朗香蕉煎餅名店、太子石磨芝麻糊甜品店

《香港澳門米芝蓮指南 2025》的完整名單將於下星期才揭曉，但今日米芝蓮團隊率先公布評審員推薦的「必比登推介」名單。今年香港共有66間食肆入選必比登推介名單，而澳門則有11間，其中新上榜必比登推介名單的10間食肆中，有9間位於香港，當中包括位於佐敦的超人氣泰菜餐廳、元朗的長龍香蕉煎餅店等，全部都價錢實惠，非常值得一試。

有別於收費可能比較貴的米芝蓮「星星餐廳」，入選必比登推介的食肆，均以實惠的價格為客人帶來「物有所值」的美食體驗。米芝蓮指南國際總監Gwendal Poullennec表示：「新入選的名單包括街頭小吃、點心、潮州菜、印度菜和地中海美食。必比登推介名單的食肆不僅反映了港澳餐飲文化的精彩與蓬勃發展，美食愛好者亦可享有多元機會，體驗物有所值優質餐飲。」

必比登推介的代表符號。（圖片來源：米芝蓮指南官網）

9間新入選必比登推介名單的香港食肆

1. Art & Taste

Art & Taste 是餐廳「吃甚麼」結業後，由其中一位老闆與原有的廚房團隊共同開設的台灣餐廳，除了經典牛肉麵、滷肉飯和蛋餅，還提供多款台灣小吃。外省牛肉麵湯頭香濃，麵條富彈性，建議選擇半筋半肉，前者軟腍入味，後者帶有肉香。不妨配搭芝士蛋餅，雞蛋和芝士的香氣交疊而至。

位於中環雲咸街的Art & Taste。（圖片來源：IG@art.n.taste）

火腿芝士蛋餅（圖片來源：IG@art.n.taste）

Art & Taste

地址：中環雲咸街75-77號嘉兆商業大廈地下A號舖

2. 香蕉仔

於2019年開業，主打香蕉煎餅，在2024年擇址重開後，繼續提供多款人氣口味，包括豬肉鬆配馬蘇里拉起司。煎餅均現點現做，外脆內香軟，幫襯過的人都讚口不絕。

香蕉仔是元朗的超人氣名店。（圖片來源：Facebook@香港開心果關注組）

最近人氣急升的開心果麻糬煎餅。

香蕉仔

地址：元朗鳳攸北街順豐大廈地下18號

3. 潮家宴

最初為商會會所，後改為私房菜並對公眾開放。菜單涵蓋具代表性的潮州菜式，既可單點，也設有多種套餐。滷水獅頭鵝採用潮汕地區的鵝，散發著迷人滷香，粉糯香膄的鵝肝也值米芝蓮指南得一試。鹹菜胡椒豬肚湯是店內招牌菜，乳白的湯水帶有辛香和酸香，火候十足。除了每日推介的新鮮海產，也有鮑魚、花膠等乾貨，須於訂座時預留。

潮家宴的招牌紅燒翅。（圖片來源：Facebook@潮家宴）

潮家宴

地址：德輔道中287-291號長達大廈8樓

4. 暖心芝作（太子）

以石磨即場將黑芝麻研磨成糊，再製作成芝麻糊、雪糕、流心布甸、黑芝麻豆漿等甜品和小吃。其中黑芝麻菲林卷口感軟糯、香氣濃郁，十分推薦。

招牌甜品黑芝麻菲林卷。（圖片來源：Facebook@Heartwarming 暖心芝作）

最受歡迎的黑芝麻軟雪糕。（圖片來源：Facebook@Heartwarming 暖心芝作）

暖心芝作（太子）

地址：太子汝州街英來大廈23號AB鋪

5. 阿鴻小吃

於2003年創立，歷經搬遷後選址銅鑼灣。老闆兼主廚擁超過50年經驗，菜單以傳統潮州菜為主，打冷、鹵水等一應俱全。這裏的白鹵水調味較少鹽糖，著重食材本身的味道。其中鵝片肉香濃郁，脂肪較薄，值得一試。阿鴻炒飯是招牌菜之一，上桌時鑊氣十足，鵝肉、XO醬、櫻花蝦等帶來豐富口感。

新店於去年在銅鑼灣Tower 535開業。（圖片來源：Facebook@阿鴻小吃 Hung's Delicacies）

阿鴻小吃

地址：銅鑼灣謝斐道535號Tower 535地庫B01號舖

6. JUNO

由曾在世界各地工作的巴塞隆拿主廚Jordi Vallés Claverol開設的地中海餐廳，奪目的粉綠色外牆引領食客進內，大片落地玻璃迎來豐沛日光，開展一場明媚的海岸美食之旅。南法風味炭烤鱸魚的火候及調味得宜，皮脆肉嫩，是此店招牌菜。自製的迷迭香意大利麵包鬆鬆軟軟，與炭烤甜椒等小吃是絕配。

JUNO的粉綠色外牆非常奪目。（圖片來源：IG@junohongkong）

黑松露意大利幼麵。（圖片來源：IG@junohongkong）

JUNO

地址：上環永樂街88號地舖

7. 強記美食

由路邊攤起家，其臘味糯米飯遠近馳名，粒粒分明的糯米油潤而有彈性，配搭的膶腸鴨肝味道濃郁，十分惹味，建議選擇鴛鴦腸，同時品嚐兩種風味。另外，煎蝦米腸粉、花生旺菜豬骨粥等小食亦值得一試。

可以食勻香港地道小吃。（圖片來源：Facebook@強記美食 Keung Kee）

強記美食

地址：灣仔駱克道406號地舖

8. Lulu Baobao

位於商廈之內，用餐空間寬敞，廚房設有大片玻璃，可以看到師傅製作拉麵和包點的過程。餐廳提供數款拉麵、點心和小菜，並設有套餐選擇。推薦「溫柔」蔥油拌麵，手工製麵條充滿嚼勁，配上恰到好處的蔥油，香氣十足。招牌小籠包手工精緻，內餡飽滿多汁，同樣值得一試。

楊天命師傅幾日前幫襯過，大讚小籠包好味！（圖片來源：Facebook@楊天命）

楊師傅表示「炸排骨更加精彩，推介」！（圖片來源：Facebook@楊天命）

Lulu Baobao

地址：黃竹坑黃竹坑道43號都會中心2座1樓102號舖

9. 泰排檔

店內裝潢簡樸，充滿大排檔氣息，菜單提供地道的泰國街頭美食，包括船麵、炒河和小吃。推薦醉貓炒河，麵條帶焦香，鹹辣中透著微甜，雞蛋和打拋葉的香氣撲鼻，層次豐富。和牛船麵依照傳統在豬骨湯底加入豬紅，再以熱湯將和牛稍為燙熟，為經典麵食增添不一樣的風味。

記者覺得最好食是炭燒豬頸肉，炒河亦非常出色！（圖片來源：Facebook@Thaipaidong泰排檔）

泰排檔

地址：佐敦文苑街24號地舖

澳門新入選必比登推介：印象派

主廚來自南印度，曾在澳門知名印度餐廳從廚十餘年，累積豐富經驗。餐室小巧而充滿異國風情，掛有代表印度不同城市的畫作，呼應這裏供應的南北印度美食。午市提供的塔利套餐包含麵包或米飯、咖喱、泡菜、酸奶和甜點，並設蔬菜、肉類、海鮮和廚師每日驚喜等選項。晚市提供單點菜單，以及精緻的十道菜嘗味套餐。

印度酥脆薄餅配醬料。（圖片來源：Facebook@Justindia 印象派）

印象派

地址：澳門布魯塞爾街59號富達花園AK座