啟德體育園｜部分設施明天起開放使用 跑步徑及乒乓球場今日起可預約！非繁忙時段免費

啟德體育園於3月1日正式開幕，園內部份設施會陸續開放給公眾使用，首階段將率先開放啟德青年運動場的跑步徑及乒乓球設施。由今日（3月6日）起，市民可預訂未來10日內可供租用的體育運動設施，不過必須要先成為「啟德體育園之友」會員。



啟德體育園首階段將率先開放啟德青年運動場的跑步徑及乒乓球設施給公眾使用。（圖片來源：Facebook@啟德體育園）

市民可以於手機下載啟德體育園手機應用程式，或透過園區網頁成為「啟德體育園之友」會員，費用全免，再於網頁或應用程式內預訂設施。啟德青年運動場的跑步徑分3段時間可以使用，分別為上午7時至上午10時，中午12時至下午3時，以及下午5時至晚上10時半，每段節預訂上限為300人，第一、二個時段免費使用，第三個時段（5pm-10:30pm）則需耍收費，每位$18。



啟德青年運動場的跑道上午及下午都會開放給公眾使用，但必須先預約。（圖片來源：Facebook@啟德體育園）

乒乓球設施方面，開放時間由早上7時開始到晚上10時，是以每一個小時去計算，每小時$50，每個會員（及其附屬會員）每日合共最多租用三個時段，但不可於同一時段內租用多於一項設施；同日繁忙時段的設施亦只限租用一個時段。康樂及文化事務署的乒乓球枱每小時收費只需$12-21，但啟德體育園要$50，足足貴4倍！



乒乓球設施全日劃一收費，每小時$50。（圖片來源：Unsplash）

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