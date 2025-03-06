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06/03/2025

名導霍耀良去年病逝，終年68歲 曾拍三級片《赤裸羔羊》捧紅邱淑貞 多套劇集《網中人》、《上海灘》家傳戶曉

#鄭裕玲 #霍耀良 #周潤發 #陳百強 #鍾保羅 #張國榮 #邱淑貞 #影視娛樂 #梅艷芳
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Text: wong lin lin rachel

　　香港知名導演霍耀良於今日（6日）傳出死訊，消息指去年2月1日因心臟病及腎癌於沙田醫院病逝，終年68歲，消息得到香港電影工作者總會發言人田啟文證實。霍耀良入行逾40年，拍過無數電視劇及電影，全都是經典作品，而他曾執導三級片《赤裸羔羊》捧紅邱淑貞。

 

 

　　霍耀良在理工大學畢業後，1977年參加麗的電視訓練班，入行後當助理編導，之後再轉到TVB正式做編導，他的作品無數，而且多是出色的經典作品，包括《網中人》、《上海灘》、《親情》、《荳芽夢》、《逐個捉》、《飛越十八層》、《播音人》和《警花出更》等。

 

 

　　80年代霍耀良在電影界大展拳腳，首套執導的電影是與張國榮、陳百強和鍾保羅合作的《失業生》，還有《越南仔》、《公子多情》、《急凍奇俠》、《八寶奇兵》等，而1992年的《赤裸羔羊》，更捧紅了邱淑貞。因為《赤裸羔羊》，霍耀良甚至紅到荷李活；曾執導《銀河守護隊》（Guardians of the Galaxy）和《自殺特攻：超能暴隊》（The Suicide Squad）等多套Marvel以及DC電影的荷里活導演James Gunn便曾推介《赤裸羔羊》，他表示：「我被霍耀良執導的電影中的血腥、動作及性元素震撼了。邱淑貞變成我的女神，任達華就成為了我想變成的人。」James Gunn更說憑著這套經典電影，以及之後所看過的香港電影，啟發他創作《銀河守護隊》。

 

 

　　霍耀良出名拍攝迅速，工作效率極高，當年《失業生》趕在暑假檔期上映，為把握這個黃金期，他只花24小時剪接、48小時配音，終於趕及上映，而且電影極受歡迎。

 

 

　　間中，霍耀良都會客串在電影演出，曾經在《警察故事》、《龍兄虎弟》等出現，1986年憑《再見七日情》入圍香港電影金像獎最佳男配角。2000年後，他已把工作轉移到內地發展。

 

 

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