消委會︱私營醫療收費欠透明度及部分價目表未列醫生費，教你精明免中伏貼士

當有病需要於私家醫院及日間醫療中心接受治療，你有冇格價？又有冇嘗試比較醫療套餐？有冇留意醫生費明細？最終賬單有差異你會點做？最近，消費者委員會進行深入研究，研究涵蓋 13 間私家醫院以及 128 間日間醫療中心的收費透明度措施，探討病人尋醫過程所遇到的問題，並提供精明貼士建議。

過去十年，人口高齡化導致香港醫療服務需求激增，2024年施政報告中其一重點在2025年內就探討立法提升私營醫療收費透明度諮詢業界。最近，消費者委員會進行《信心與價值：提升醫療價格透明度》的深入研究，研究結果值得大家留意。

67.6%受訪者選擇醫療機構沒有格價

去超市購物你可能會格價，但原來從消費者問卷調查及訪談發現，67.6%受訪消費者在選擇接受治療／程序的醫療機構前沒有格價！當中46.7%沒有打算比較價目資料，亦有39.9%指主診醫生只提供一間私營醫療機構供其選擇或主診醫生是該私營醫療機構的駐院醫生。

研究發現即使接受相同的治療/程序，選擇不同醫院的收費差距可以相當大，例如，住院痔瘡切除術的第50個百分位數的收費在各私家醫院間由港幣33,881元至港幣85,387元不等，差異逹152.0%。雖然收費可能因病人病情、服務質素，以及醫生／醫療設施／治療方法的選擇等導致出現差異，但有關發現亦反映病人格價的重要性。

醫療套餐難以貨比三家

就算你有精明眼一心諗住價格，但事實往往非一帆風順！醫療套餐通常涉及一筆固定收費，其中包括病人醫療過程中必要或關鍵的服務，例如醫生費、醫院收費和藥物費用。除了較常見的大腸鏡檢查、胃鏡檢查和剖腹分娩有10間私家醫院提供套餐外，其餘30種治療／程序較少有套餐。私家醫院提供的套餐數量差異頗大，其中1間為26種治療提供套餐，而另1間只有2種有套餐。

不過，宣傳刊物上沒有列明不同治療方法的收費詳情，而且不同醫療機構推出的套餐中包括和不包項目各有不同，要作出公平比較非常困難，難以貨比三家。

僅20%機構列明醫生費明細

無論治療套餐或手術，消費者在此階段缺乏詳細和書面的服務費用預算資訊，以及在服務費用預算甚少列明專科醫生和麻醉科醫生身分。

根據消費者調查，39.0%的受訪者表示只獲得口頭形式的服務費用預算，日間醫療中心提供口頭預算的情況（59.0%）較在私家醫院（31.7%）更普遍。消委伯認為，口頭預算對消費者而言並不理想，亦欠缺書面記錄作參考。部分消費者只知悉總費用預算的大概價錢範圍，而沒有詳細列明治療費用和個別收費項目的明細，令它們難以核對最終賬單上的項目。

此外，在檢視的 13 間私家醫院中，只有 1 間在服務費用預算表格中包括一欄以填寫主診醫生以外的專科醫生身分，其他12間醫院服務費用預算內並未有列明其他專科和麻醉科醫生身分。

逾45%涉私營醫療機構投訴

最終醫療賬單有差異你會點做？2021年至2024年期間，在消委會接獲有關私家醫院和日間醫療中心提供的私營醫療服務的投訴個案中，與收費爭議有關的個案佔45.5%，當中服務費用預算與最終賬單之間的差異，是導致此類投訴個案的主因之一。

曾遇到價格差異的受訪者佔比較大（67.2%）。當中有64.9%沒有獲得任何解釋，未能滿足消費者認為醫生或護士會作出解釋的期望。而在有提供價格差異解釋的個案中，差異主因包括病人的實際病情與最初評估不同（46.5%）、病人要求額外服務（15.2%），以及主診醫生改變治療計劃（11.1%）。截至2025年2月，消委會指個案的整體調停成功率只有35.6%。

消費者精明貼士

消費者問卷調查顯示，消費者對提高收費透明度的三項措施，包括(1) 披露收費項目及服務的價目資料（適用於所有私家醫院及日間醫療中心）； (2) 提供服務費用預算（適用於所有私家醫院）； (3) 公布過往收費統計數據（適用於所有私家醫院）欠認識，消費者可多加了解，而且政府亦應加強教育消費者。

另外，消費者在接受治療／程序前可就以下5 個範疇向醫療服務提供者詢問

1. 是否有必要接受該治療／程序？

2. 該治療／程序有甚麼風險或副作用？

3. 是否有較簡單或較安全的替代治療／程序？

4. 如不接受該治療／程序，結果是甚麼？

5. 如接受該治療／程序，在金錢／情感／時間上有甚麼需要付出？

消委會亦建議建立中央資料庫，記錄所有私家醫院及所有日間醫療中心的30種治療／程序的過往費用和收費（即整合衞生署現有的資料庫），同時鼓勵私家醫院和日間醫療中心積極為合適的治療設計和推出醫療套餐，減少服務費用預算和最終賬單之間出現價格差異。消委會建議政府明確要求私家醫院及日間醫療中心在進行治療前，向病人提供書面服務費用預算，列明主要項目的明細。同時，優化現行關於提供價目資料的監管框架及處理收費爭議的機制。

消費者委員會《信心與價值：提升醫療價格透明度》詳情