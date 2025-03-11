2050年人類生活︰AI科技成就美好未來？氣候難民？資源爭奪戰？太空移民？

時間匆匆，二十一世紀已走過近四分一。回顧過去20多年，科技大大提升我們的生活質素，同時令地球環境有翻天覆地的改變，今天人工智能（AI）早滲透各行各業，可有想到2050年，人類的生活會變成怎樣？

未來的日子，預計無人駕駛可能會在海陸空隨處可見，交通意外傷亡數字可以進一步下降；人類會同時活躍於元宇宙與現實世界兩個平行時空，一如我們不時在各個社交媒體上展現不同的自我；人腦與電腦合一，只需運用思想便能隨意控制電腦和其他裝置，促使人類的腦力和創作潛能大爆發，也令肢體殘障人士重拾生活自主；政府也更可以運用AI來決策和執行政策措施，而系統之間的互聯互通令城市規劃和資源管理更具效率。

然而，生活變得美好的另一面，人類也同時面對嚴峻的挑戰。例如全球暖化令氣溫上升，除了使人生活不適，也影響農作物生長；同時，海水水位上漲引致低窪地方水浸頻繁。前陣子，日本電子及娛樂巨頭索尼（Sony）邀請了多位作家想像2050年的生活場景──當愈來愈多人受氣候暖化影響而喪失家園，淪為「氣候難民」，他們可能索性成為「海上牧民」，居住在海上自由漂浮的房屋，在各海洋和不同文化領域之間，跟隨天氣、食物而移動，並聚居構成獨特的海上社區。

事實上，人口老化令全球人口持續上升，地球可能因而不勝負荷，人類要好好生活便要另闢蹊徑。聯合國預測，全球人口會由2024年中的82億，到2050年上升至98億。人口增長令資源爭奪更為激烈。早於2002年，世界自然基金會（WWF）的一份研究報告便警告，以當時自然資源開發的速度，地球很快無法承載所有人口，預計在2050年需到其他星球生活。這令我對內地一份發展太空科學的宏大藍圖不禁浮想聯翩。

中國科學院、國家航天局、中國載人航天工程辦公室在去年10月中，聯合發布了《國家空間科學中長期發展規劃（2024–2050年）》，目標是要「帶動空間技術創新突破，促進空間應用升級換代」。科學任務規劃為三個階段，中期任務規劃包括論證實施載人月球探測、月球科研站、太陽系邊際探測、火星宜居環境演化與生命訊號等科學任務；總目標是2050年成為太空科學強國。這個橫跨20多年的太空規劃中，五大科學主題之一是「宜居行星」，探索太陽系內外行星的宜居性以及生命探尋。

25年後，太空旅遊甚至移民會否成為時尚，還是未知之數，唯一可以肯定的是，人類早已坐上發展AI科技的火箭。期望各國運用科技去振興經濟和改善民生的同時，也能夠摒棄成見，共同合作，讓宇宙萬物皆可生生不息地發展。