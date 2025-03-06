機場離境稅由120元加至200元！10月1日起生效 10月前買機票將不受影響

於2025-26年度的《財政預算案》中，將會調整「飛機乘客離境稅」，由2025年10月1日起，每名乘客將要繳付200元，足足加了40%，預計政府收入每年可增加約16億元！新稅率適用於2025年10月1日或之後購買之機票，即是於9月30日或之前買飛，將不受影響，只要繳付120元便可。

政府對上一次調整飛機乘客離境稅是在2003至04年度，至今已超過20年，政府發言人指「建議增幅只佔一般市民和訪港旅客的整體出行成本很小部分，估計對飛機乘客的影響輕微。」

根據《飛機乘客離境稅條例》（第140章）（條例），若干類別的乘客可獲豁免繳付飛機乘客離境稅，包括12歲以下、直接或轉機過境、在同一天內乘搭飛機抵港及離港、乘搭車輛經港珠澳大橋或乘搭船舶抵達香港國際機場，並在其後乘搭飛機離開香港前一直停留在限制區內等。