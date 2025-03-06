  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    Watch Tren...
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
吃喝玩樂
玩樂 What’s On
影視娛樂Foodie What’s OnShopping What’s On鬆一鬆陳世味道手機情報站著數速遞足球俱樂部吾港吾知尋‧情‧味肥碌大食遊主場·日本師傅靈靈法產品速遞GP小貼士魅遊澳門
關鍵字：食譜 美食地圖 試食報告 甜品 米芝蓮 週末好去處 小食 消委會 家電 打卡熱點 輕旅行 本地遊 著數優惠 名店

06/03/2025

機場離境稅由120元加至200元！10月1日起生效 10月前買機票將不受影響

#機場離境稅 #離境稅 #機場 #飛機乘客離境稅 #travel news #香港國際機場 #去旅行
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　於2025-26年度的《財政預算案》中，將會調整「飛機乘客離境稅」，由2025年10月1日起，每名乘客將要繳付200元，足足加了40%，預計政府收入每年可增加約16億元！新稅率適用於2025年10月1日或之後購買之機票，即是於9月30日或之前買飛，將不受影響，只要繳付120元便可。

 

　　政府對上一次調整飛機乘客離境稅是在2003至04年度，至今已超過20年，政府發言人指「建議增幅只佔一般市民和訪港旅客的整體出行成本很小部分，估計對飛機乘客的影響輕微。」

 

 

　　根據《飛機乘客離境稅條例》（第140章）（條例），若干類別的乘客可獲豁免繳付飛機乘客離境稅，包括12歲以下、直接或轉機過境、在同一天內乘搭飛機抵港及離港、乘搭車輛經港珠澳大橋或乘搭船舶抵達香港國際機場，並在其後乘搭飛機離開香港前一直停留在限制區內等。

 

【你點睇？】澤連斯基與特朗普會面不歡而散，你認為美烏最終能否達成協議？英法或組「意願聯盟」，你認為歐洲有否能力促成俄烏和談？► 立即投票

我要回應
更多玩樂 What’s On文章

你可能感興趣

#機場離境稅 #離境稅 #機場 #飛機乘客離境稅 #travel news #香港國際機場 #去旅行
更多吃喝玩樂文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

巴人紀錄片獲奧斯卡，兩民族和解更強大？

05/03/2025 19:21

大國博弈

高息定存 | 工銀亞洲3個月3.68厘起存150萬，低門檻最...

03/03/2025 17:18

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk