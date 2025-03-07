狂人棄烏克蘭，台灣漸成「廢牌」？

美國總統特朗普(Donald Trump)、副總統萬斯(JD Vance)與烏克蘭總統澤連斯基(Volodymyr Zelenskyy)在鏡頭前爭吵的震波仍未平息，但肯定已使台灣民進黨領導層膽顫心寒，不能不考慮自己何時會被賣掉。這次對罵，是否顯露出美國對台政策會有重大轉變，我們須仔細分析。

美國對台政策是她全球外交政策的一個組成部分，所以我們要站在全球的高度看此問題。對罵的後果，烏克蘭當然是首當其衝，美國看來已下了決定要放棄烏克蘭，就算澤連斯基甘願喪權辱國，以5000億美元礦產資源作籌碼，換取美國的安全保障，美國也不會答應。

很易被出賣，「當美盟友是致命的」

特朗普說得很白了，烏克蘭已無牌可打。澤連斯基挑釁強鄰，把自己國家帶入戰爭，等待他的只能是悲慘的命運。烏克蘭本是世界第三大核武國，但自廢武功後得此下場，將來烏克蘭的歷史學家每念及此，當會痛哭流涕。

澤連斯基與特朗普對罵後，就算願以5000億美元礦產資源換取美國的安全保障，料美國也不會答應。(AP)

烏克蘭完了，歐盟也不行了。月前萬斯到慕尼黑安全會議演講並訓斥歐洲後，會議的主席竟在公眾面前飲泣不止，他在慨嘆美國與歐洲已失去共通的價值觀基礎。特朗普對歐洲的藐視溢於言表，不會助力歐洲抗俄。為何如此？

美國前國務卿基辛格(Henry Kissinger)的名言近日又被熱炒起來——「作為美國的敵人是危險的，作為美國的盟友卻是致命的」。此說大有道理，盟友不會怎樣防範美國，很易被出賣，而特朗普此等人物欺善怕惡，歐洲缺乏獨立外交政策，又無甚軍力，要託庇美國，特朗普會眷顧她們利益才怪。

從更深層次的角度看，特朗普政府的新戰略是想兼併格陵蘭及加拿大，並且控制巴拿馬運河。我不認為他能把加拿大變成美國的第51個州，但吞併格陵蘭卻有可能，他剛在國會的演說中又重提此事。格陵蘭只有5萬多人口，美國可曉之以利，例如每人送100萬美元誘導格陵蘭人民投票脫離丹麥加入美國，總開支也只是500多億美元，小菜一碟。歐洲當然會反對，是未來的障礙物，但特朗普不但不會給她們面子，還會與俄羅斯交好，使到歐洲因俄的威脅而坐立不安，不敢再對美國說三道四。

美國吞併格陵蘭，並不是一定不能實現。(AP)

失盟國配合，美打台灣牌效果減

回到亞洲，有一種很合理的說法是美國的主要對手是中國，要千方百計拖慢她的崛起，而台灣牌是重要的手段，故在台灣問題上美國會持續搞局，但因中國實力強大，所以美國需從歐洲與中東脫身出來，集中資源對付中國。

此說雖有道理，但特朗普厭惡澤連斯基及藐視歐洲的態度卻不會對遏制中國有助力。憑一國之力，在離中國海岸線較近的地方，軍事上美國已知會輸給中國。美國最想推動的應是關稅戰、科技戰、金融戰、宣傳戰等等策略，但這些若要發揮更大效果，需要美國的盟國配合。歐洲國家早因貿易上非常倚靠中國而不願與中國為敵，現在美國改變戰略，把烏克蘭視為棄子，對歐洲也不假辭色，歐洲諸國如何樂於被綁在美國戰車上衝向中國？

看烏下場，台怎會打代理人戰爭

美國也在拉攏俄羅斯，但一旦台海出現衝突，俄羅斯斷不可能站在美國一邊打擊中國，她不怕美國的反覆無常，將來又對付俄羅斯嗎？事實上，正如與中國建了交的國家般，俄羅斯一早已承認台灣是中國一部分，這立場沒有理由改變。

烏克蘭前車可鑑，台灣料不會為美國打代理人戰爭。(AP)

日本、南韓、菲律賓、澳洲、印度怎麼樣？她們見到美國拋棄盟友的做法能不起戒心，無端放棄自己利益與中國死摃到底嗎？南韓受美控制的總統尹錫悅已去，菲律賓太無實力可以不理，印度或想渾水摸魚，但無甚藉口，日本害怕與中國關係太緊張，澳洲沒有多大能量，所以統統都不足懼。美國朝野雖有不少人希望台灣人民願意跟隨烏克蘭之後，替美國打代理人戰爭，但人人皆知這會是一場勝不了的戰爭，再看烏克蘭下場，誰會這麼笨？美國的如意算盤一定會落空。

美國的反華潮流尚未退潮，但美國人才眾多，漸漸也讓他們看得出台灣牌已是一張過時作廢了的牌。近日讀美國《外交事務》(Foreign Affairs)的文章，頗有一些段落迂迴曲折地指出美國「失去」台灣的損失也不是這麼大。台積電已在美國建廠，美國不用太擔心芯片供應受挫。中國的導彈已無遠弗屆，根本不用把導彈基地設在台灣才威脅到第二島鏈及美國的設施。

隨著在美國建廠，台積電有被美國掏空之虞。(AP)

其實說中國收回台灣後會怎樣影響到美國與日本等的利益與安全，主要還是美國自己炮製出來的宣傳。中國要統一，是民族使命使然，得到全國人民的強烈支持，根本不是要爭甚麼霸。美國當然會害怕「失去」台灣後，自己會十分失威，或許引發其附庸的異心，但這是可補救的。只要特朗普下些大棋，例如吞併了格陵蘭，國土面積大增，便可化解掉在台灣上面子的損失。也許這也正是特朗普所想。



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【知識庫】台積電加碼在美投資有何優劣？



－台積電周二（4日）宣布有意增加1000億美元投資於美國先進半導體製造，這項擴大投資包含興建三座新晶圓廠、兩座先進封裝設施，以及一間主要研發團隊中心。



－台積電擴大在美國投資的優勢是，台積電與美國談判成功，雙方各取所需，美國可以繼續將半導體產業鏈鎖緊回美，台積電則去除被美國課重稅的重大危機。



－但亦有批評指，半導體是「戰略物資」，而是次交易，美國沒有給予台廠補助，台灣重點半導體公司有被美國掏空的風險。



－加上，台積電宣布擴大投資計劃當日，白宮宣布暫停對烏克蘭軍援，觸動了台灣「疑美論」神經。



（本文原載於3月7日《香港經濟日報》）