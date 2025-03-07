香港仔美姿華：91歲陳伯60載光影故事，見證舊式影樓興衰

美姿華——一家在香港仔的影樓，由現齡91歲的陳崑泉（下稱陳伯）經營60載。由於陳伯年邁，現已不再接受新預約。陳伯自小受父親影響，對攝影感興趣，昔日父親用八格菲林相機，每次都會給他拍攝最後兩張。雖然陳伯不懂攝影，但成品卻不俗，這除了令他獲得成功感外，更對攝影引起濃厚興趣，後來更自學調配藥水、沖曬等，加深對攝影的基礎。

美姿華舊址位於香港仔大道204號，後來一度搬往天后廟旁的單位閣樓，在一九八零年代遷至香港仔大道210號一樓。

美姿華在一九六零年代初創辦，正值香港影樓行業的高峰。美姿華主要拍攝家庭、結婚和證件照等。拍攝家庭照是舊日傳統，每逢節日人們會穿新衣、修好髮，一家大小到影樓拍全家福。在那經濟起飛的年代，偶然地衍生了一群客戶——南移香港掙錢的國內人士。他們來港工作數月後，便有錢打扮裝身，會穿起西裝和佩戴手錶到影樓拍照，展現自己風生水起，並會將照片寄給家人「報平安」。

美姿華多年來皆用菲林拍攝，相機以手動操作，步驟仔細講究。拍攝前，先開鏡頭設定測光，然後關鏡頭並插入遮光片，最後才放入菲林，調校對焦，並把相機置於合適位置。拍攝後需過片，避免多重曝光。每次沖曬照片需注意菲林的正反面，也不能混淆各類沖洗藥水，以免無法出圖。黑房空間小，活動時需格外小心，以免打翻藥水影響成品。一張照片的背後，其實是一連串的完美操作。

立體景是美姿華的一大特色

一九八零年代，一小時沖印誕生，大幅縮短客人的等候時間，新式沖印公司提供廉價證件相拍攝服務。加上在經濟起飛的年代，許多人都擁有相機，故不再到影樓單次拍攝。一九九零年代，數碼相機逐漸流行，其優勢彌補了菲林相機的不足。及後千禧年代，手機攝影盛行，更是重挫傳統影樓行業。隨著行業萎縮，1994年起陳伯獨自經營影樓，按行業發展調整經營手法。昔日影樓薄利多銷，美姿華因應需求下降轉為「慢工出細貨」以提升服務水準，增加競爭力。

陳伯視攝影為終生興趣，擁有多年實戰經驗，對攝影別具一番見解。「鴛鴦眼影到唔鴛鴦眼，唔識笑我幫你笑！」他常常掛在嘴邊，認為最重要的是讓客人放鬆和投入，間中還要離開攝影位置稍作休息。陳伯善於與客人溝通，更指自己的獨門秘方是「氣功」，相信透過氣功散發輕鬆的磁場令客人專注，就算是嬰兒和寵物，陳伯也有「功力」使他們望鏡頭。他又指當攝影師必定「㩒掣要快」、「要識偷影」才能捕捉最美一刻。

經營影樓多年，陳伯面對各種情況也顯得遊刃有餘，見招拆招，例如有客人坐姿過於豪邁，他會提醒宜含蓄些；有些人有小肚腩，便建議他們用手遮蓋腹部。他也會留意客人的姿勢和表情，姿勢仔細至手指也會留意是否擺放自然；至於表情，陳伯認為「眼笑七分，口只係輔助」，特別是嘴巴比較大的人，更加不適宜大笑。至於拍攝前準備，最緊要多休息才能達到最佳狀態，並要注意衣著顏色，避免與背景或物件撞色。

陳崑泉先生

陳伯在影樓的漫長歲月也曾遇過不少奇人異事，他曾親歷一場「宮心計」情節：昔日男性可納妾，按照傳統文化，座位需依身份高低安排，有次遇上妾侍坐了妻子的位置，使氣氛尷尬萬分。他又曾遇過一個家庭一連生了八女，最終生第九個才得男，故來拍照慶祝，照片內孻仔站在中間成為整個家庭的主角。除了趣事外陳伯也有驚險經歷！影樓向來在拍攝後收取一半訂金，但曾有惡霸客人只願意付十分之一，陳伯不答允，該客人一怒之下竟然動手打他。

影樓行業全盛時期香港各區比比皆是，到現在卻已寥寥可數。美姿華之所以能逆水行舟，全賴陳伯對攝影的熱誠，寓工作於娛樂，從小到老也始終如一。儘管美姿華將到盡頭，仍能聽到陳伯訴說陳年往事，也算是一種確幸。

美姿華攝影室 – 香港仔

創於：1964

經營：影樓

地址：香港仔大道210號一樓A室

電話：25526456

營業時間：不定時

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