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07/03/2025

MAKE MONEY | 量子電腦是甚麼？未來投資都係量子世界！

#理財
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　　最近科技界個個都講AI，又或者加密貨幣，但其實有一個KEYWORD大家都甚少提到，佢就係「量子電腦」！量子電腦甚至係突破「摩爾定律」嘅其中一條門匙，咁究竟咩係量子電腦？量子電腦又點樣成為科技投資下一個增長勢頭動力呢？今日就從簡到深同大家研究下啦！

 

 

 

 

01到「疊加態」

 

 

 

　　首先要同大家講下一般電腦係點樣操作。傳統電腦係採取二元制，即係01，當你輸入一個指令時候，呢個指令就由好多01組成，每一個0或者1，我地都叫「1位元」（1 BIT）。例如我地手上有兩張卡AB，我地想知呢兩隻卡係咪一樣，就叫電腦走去用一個位元問A卡一次，一個位元問B卡一次，比較兩張卡結果。呢個情況下，電腦就用「兩個位元」問左兩次。

 

 

　　咁量子電腦又點處理呢？首先量子電腦所用嘅係量子位元（Qubit），係量子力學有個好出名嘅情況叫「疊加態」（詳情可以搵其他懶人包了解）。一般情況下，傳統電腦位元唔係0就係1，但量子電腦就係01嘅「疊加態」，01同時存在。用返上面例子子：一般電腦驗證A卡同B卡要問兩次，但量子電腦由於01同時存在，同一量子位元可以一次過CHECK兩長卡，一個步驟就做完，而得出結果就會記錄係量子位元嘅波動規律入面，而觀察呢個波動嘅干涉現象，就知道兩張卡係咪一樣。

 

 

　　簡單來講，傳統電腦對於一個問題要用兩個步驟，量子電腦用一個步驟就KO!

 

 

 

量子電腦突破「摩爾定律」的界限

 

 

 

　　根據傳統摩爾定律，積體電路上可容納的電晶體數目，每隔約兩年便會增加一倍；但由於物理限制，業界內好多人都覺得傳統電腦發展已經到左盡頭，好多硬件生產商每年都係用「擠牙膏」方式退出新品，價錢貴兩成，但效率多5%嘅情況經常出現。而量子電腦出現正正解決呢個問題，但目前係硬件上，量子電腦仍需要係超低溫環境工作，同時要保持穩定，所以係商業量產化仲未有乜聲音。

 

 

　　中國早前有間公司叫「玻色量子」，發布一個自研嘅100量子位元相干光量子電腦「天工量子大腦」，據稱效能已經領先國際水平。而中國其實係量子電腦方面十份落力，甚至有人覺得中國如果超越美國，係傳統電腦呢方面已經追唔到，反而可以係量子電腦「彎道超車」。

 

 

 

投資量子電腦是未來二十年的事

 

 

 

　　好多人都話，量子電腦係繼AI之後另一個新式革命，而家入手相關股份，就係投資未來，接下來二十年都可能係量子電腦世界。

 

 

　　事實上好多美國公司都一樣做緊量子電腦，好似GOOGLE母企Alphabet推出了一款名為“Willow”的量子計算芯嘅芯片，GOOGLE聲稱“Willow”能夠在短短幾分鐘內完成傳統超級計算機需要1025年才能實現的運算。

 

 

　　另外，又點少得黃老闆英偉達公NVIDIA）據稱英偉達正在與GOOGLE量子AI團隊合作，採用英偉達CUDA-Q平臺賦能的模擬加速下一代量子計算設備的設；另外微軟聯Atom Computing，計劃2025年推出由1000個物理量子比特組成的量子超級計算

 

 

　　所以如果錯過左呢輪AI投資風潮，下一輪量子風潮可能好快就到，記得把握機會啦！

 

 

撰文：李皆穎

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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