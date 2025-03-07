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07/03/2025

揀混合資產基金，除笨有精

#基金債券攻略 #強積金 #混合資產基金 #股票基金 #理財智慧 #積金局
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    凌風

    凌風，資深投資專家，超過20年基金和債券推廣經驗，也擅長環球投資市場的分析。

    基金債券攻略

    隔周五更新

　　上日提到，強積金投資其實是一項超長綫投資，大家不應著眼於短期升跌，但坊間很多強積金中介機構，喜歡每個月公布上個月的強積金表現（最近更20日就公布一次），提醒港人上個月的強積金平均賺了多少，又或蝕了多少。

 

　　但對絕大部分強積金成員來說，這一個月左右的升跌其實沒有意義的，至少不會因此而套現。但如果因此令他們作出轉換的動作，反而可能會累事呢！我始終認為，大家應該看重強積金的長線回報，而想作出基金轉換時，主要考慮因素應該是自身的客觀情況，例如是否部署退休，或不想再冒風險，而不是自己對後市的判斷。

 

　　不過，當時我手上還未有2024年的全年數據，所以退而求其次，只分析截至2023年底的全年數據。不過，積金局剛於早前公布了2024年的全年數據，因此，今日我想再就強積金的長綫回報作一次補充說明，下次再和大家談談如何挑選混合資產基金。

 

強積金選擇混合資產基金，是風險與回報之間的最好平衡。(Shutterstock)

 

　　正如我在上日的專欄指出，由於2024年的投資市場向好，因此，即使當時未有最終數字，但可以預期，2024年的強積金整體表現肯定是向上的。結果一如預期，去年強積金的整體回報達8.6%，比2023年的3.4%再進一步。

 

　　連同2024年的數字，強積金自從2000年12月成立以來，有8年是下跌的，但有16年是上升的（2000年因為只有12月的數字，當月的數據納入2001年來計算）。

 

　　當中跌得最厲害的一年自然是2008年，因為當年有金融海嘯，強積金在這一年下跌了30.2%；而跌得最少的是2021年，當年只輕微下跌0.3%。至於上升的年份中，升幅最大的就是緊接2008年大跌後的一年，即2009年，當年上升26.6%（所有回報都已扣除費用和收費的淨回報）。

 

　　由於過去24年，強積金是升多跌少，經過加加減減之後，各類資產的平均年回報率是3%（截至2023年的話，只有2.5%），跑贏同期1.8%的平均通脹率。

 

　　如果分開計算，股票基金提供的年回報率為4.3%（見附表，截至2023年的話，只有3.7%），比混合資產基金的回報高了0.3個百分點（截至2023年的話，兩者回報一樣）。如果是保守投資者，只買債券基金，年回報1.7%，比2023年低0.2個百分點，稍稍跑輸銀行存款息率和通脹率。

 

　　我在上日的專欄提到，如果是年輕人，全數買股票基金是最好的。不過，如果從風險的角度考慮，大家其實應該揀混合資產基金的，因為投資的最高境界就是怎樣在最低風險的情況下，賺最高的回報。

 

　　眼看過去24年，揀純股票的基金，回報只比混合資產基金稍高0.3個百分點（截至2023年底的話，兩者更一樣），那麼，持有混合資產基金的投資者，在整個過程中，所冒的風險肯定遠低於股票基金！

 

　　因此，我的結論是，長期選擇混合資產基金，應該是風險與回報之間的最好平衡，而用通俗的話說，就是除笨有精呢！好了，到底有甚麼混合資產基金可以選擇呢？下期再續。

 

強積金各類資產年度化淨回報

資產類別

過去一年

過去十年

成立至今

股票基金

15.3%

4.0%

4.3%

混合資產基金

7.3%

3.1%

4.0%

債券基金

-0.8%

-0.1%

1.7%

保證基金

2.2%

0.6%

1.2%

保守基金

3.7%

1.0%

0.9%

貨幣市場基金

2.1%

0.8%

0.8%

資料來源：積金局，數據截至20241231

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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