香港電影評論學會大獎｜劉青雲再奪最佳男演員，《破‧地獄》成推薦電影

由香港電影評論學會主辦的「第三十一屆香港電影評論學會大獎」，昨日（6日）已舉行頒獎典禮，一如以往今年戰況相當激烈，劉青雲和談善言分別憑《爸爸》和《虎毒不》，奪得最佳男、女演員獎。劉青雲已是第5次獲這獎項，他謙稱自己演技膚淺，而拍《爸爸》後領悟到高票房成績難求，只要追求保持自己的演技特色、做好自己。

香港電影評論學會大獎昨日順利完成頒獎儀式，由兩度奪得香港電影評論學會大獎影后的鄭秀文，頒發獎項給各位得主。今年劉青雲憑著《爸爸》再度奪得最佳男演員獎。對於大會給予他的評論，被訪時他笑言，從來都不知道自己演出有深度，更以「有點膚淺」來形容。

去年上映的電影，以《破‧地獄》票房大收，創下歷年香港電影最高票房的紀錄。不過，受香港經濟影響，根據香港票房有限公司資料，2024年香港票房跌至近13年新低，票房收入僅得13.4億元，所有電影的收入也減少。劉青雲表示拍攝這套電影後得到啟發，很難追求每套電影有數十億的票房，只能夠保持自己的特色和內涵，一定會有機會發展。

談善言憑《虎毒不》獲得最佳女演員獎，她得獎時相當緊張。從來她覺得自己跟獎項距離很遠，今次獲獎為她打下強心針。今次她特別感謝母親，帶領她找到今次飾演的角色性格。希望將來會有更多機會，演出不同角色。

此外，香港電影評論學會也會挑選10套電影推介，《破‧地獄》沒有任何獎項，不過仍然成為推薦電影之一。陳茂賢導演表示對於賽果沒有感到失望，拍戲的初心並非為了獎項。而電影將於4月4日上映加長版，黃子華的角色故事會有伸延，加插了跟弟弟岑珈其的戲分，而且會加插金燕玲的身世，以及衞詩雅在電影結尾的破地獄戲，將會原汁原味重現。

得獎名單：

最佳導演：翁子光《爸爸》

最佳編劇：陳偉斌、麥啟光、萬芫澄《臨時劫案》

最佳男演員：劉青雲《爸爸》

最佳女演員：談善言《虎毒不》

最佳電影：《九龍城寨之圍城》

十部推薦電影：《臨時劫案》、《十方之地》、《香港四徑大步走》、《看我今天怎麼說》、《從今以後》、《我談的那場戀愛》、《爸爸》、《冬未來》、《破‧地獄》、《得寵先生》