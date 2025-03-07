餐飲優惠｜太興App送$350優惠券／吉野家任食自助吧及樂悠咭長者優惠

又有飲食著數優惠！「太興App」新舊會員可享多達22款餐飲優惠，總值超過$350，指定日子購買$1000電子美食現金券，額外多送HK$150，抵！另外，吉野家即日起，推長者晚市樂悠咭惠顧享$5折扣，除此之外，於早／茶市指定分店推升級任添任食自助吧，加$9任享用指定湯品、白飯、飲品、前菜，大滿足！

買HK$1000電子美食現金券即送HK$150

由2025年3月18日至31日，於「太興App」購買HK$1000電子美食現金券即額外多送HK$150，即等於享消費有85折優惠！電子美食現金券可以即買即用，並於太興集團旗下13個品牌及超過170間分店的餐飲滋味！

優惠推廣期︰2025年3月18日至31日

22款餐飲優惠券 總值超過HK$350

由2025年2月19日開始至2025年5月31日，下載「太興App」成為會員或現有會員，即可享22張總值超過HK$350的餐飲優惠券，優惠可用於太興、敏華冰廳、茶木、亞參雞飯、靠得住、錦麗、Tommy Yummy、點煲等13個太興集團旗下餐廳品牌超過170間分店。留意，所有優惠券不可兌換現金，亦不可與折扣優惠券或其他優惠同時使用，並只限使用一次，每張單只限使用一張，截圖版本恕不接受。結帳時須出示優惠券。

以下為部分優惠︰

．太興罐頭產品HK$6優惠券（共3張）

會員憑券於太興購買任何罐頭產品滿HK$30或以上，可作HK$6使用。

．太興（機場分店除外）晚市HK$10優惠券

會員憑券於太興晚市惠顧滿HK$100或以上，可作HK$10使用。

．敏華冰廳（香港機場及山頂分店除外）下午茶／晚市HK$10優惠券

會員憑券於敏華冰廳下午茶或晚市惠顧滿HK$100或以上，可作HK$10使用。

．茶木茶市免費冰淇淋優惠券

會員憑券於茶木堂食惠顧下午茶餐，可免費享用黑糖珍珠奶茶冰淇淋一球（價值HK$24）

．茶木晚市HK$10優惠券

會員憑券於茶木晚市惠顧滿HK$100或以上，可作HK$10使用。

．錦麗生牛肉粉HK$5優惠券

會員憑券於錦麗惠顧錦麗生牛肉粉，可作HK$5使用。

．靠得住晚市HK$10優惠券

會員憑券於靠得住粥麵小館晚市惠顧滿HK$200或以上，可作HK$10使用。

．TOKENYO免費餃子優惠券

會員憑券於TOKENYO堂食作任何惠顧，可免費享用鮮製手工餃子一份（價值HK$38）。

．亞參雞飯晚市HK$10優惠券

會員憑券於亞參雞飯晚市惠顧滿HK$100或以上，可作HK$10使用。

．點煲晚市HK$10優惠券

會員憑券於點煲晚市惠顧滿HK$100或以上，可作HK$10使用。

．餃子駅HK$10優惠券

會員憑券於餃子駅全日惠顧滿HK$100或以上，可作HK$10使用。

．瓊芳冰廳晚市HK$10優惠券

會員憑券於瓊芳冰廳晚市惠顧滿HK$100或以上，可作HK$10使用。

．Tommy Yummy免費泰式奶茶優惠券

會員憑券於Tommy Yummy晚市堂食惠顧Yummy打抛肉碎煎蛋飯，可享免費泰式奶茶一份（價值HK$26）。

．Bingle Bingle茶市HK$10優惠券

會員憑券於Bingle Bingle茶市堂食作任何惠顧，可作HK$10使用。

．滿山‧台北HK$10優惠券

會員憑券於滿山‧台北全日堂食惠顧滿HK$150或以上，可作HK$10使用。

推薦親友入會再送HK$35優惠券

成為會員後，推薦親友下載並加入「太興App」，在註冊用戶時輸入推薦人的電話號碼，雙方均可即獲HK$35優惠券，當中包括：HK$10堂食電子優惠券 2 張，以及HK$15外賣自取電子優惠券1張。數量有限，送完即止。*

*優惠活動受有關條款及細則約束，詳情請瀏覽「太興App」應用程式。

太興App」即享三重激筍餐飲優惠

日期︰2025年3月18日至31日

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吉野家樂悠咭長者晚市減$5