  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    理財秘笈
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
職場英語教室
小薯茶水間玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/03/2025

商業英語 │Metaverse元宇宙商業英語必學！15個詞彙片語，掌握未來工作

#英語教學 #技能增值 #元宇宙 #職場英語 #Metaverse #職場 #學英文 #商業英語 #沉浸式產品展示 #虛擬會議
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Zephyr Yeung

    Zephyr Yeung

    從小喜歡英文且極具好奇心，奈何小時候發問時往往都會被告知「背左佢啦」，心有不甘繼而透過閱讀和研究來尋根究底，長大後深深了解香港人學習英語時會遇到的障礙，並研究出獨有的方法瞬速提升英文水平，從此不再視學英文為畏途。你ready好晉升為「職場英語達人」未？

    職場英語教室

    逢周五更新

　　你有沒有想過，有一天我們的工作的地方可能只是一個虛擬的世界，而非實體的辦公室？Metaverse（元宇宙）這個神奇的數位空間正在迅速成為新的商業常態，包括大家已經很熟悉的虛擬會議（virtual meeting），還有愈來愈流行的沉浸式產品展示（immersive product demonstration）。隨著元宇宙的崛起，它已經超越了單純的科技領域，成為了各行各業的重要工具。簡單來說，掌握與元宇宙相關的useful expressions，就像拿到未來商業世界的通行證，只要你願意花時間學習這些表達技巧，你就能在這個新興的虛擬世界中站穩腳步。

 

　　本周，筆者準備了15個與元宇宙相關的實用詞彙和片語，幫助你快速入門。準備好了嗎？Let’s go！

 

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

 

1. Virtual Collaboration（虛擬協作）

例句：

"Effective virtual collaboration is essential for successful projects in the metaverse." 「有效的虛擬協作是元宇宙中成功項目的關鍵。」

 

2. Immersive Experience（沉浸式體驗） 

 

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

 

　　沉浸式體驗是一種讓使用者完全沉浸在虛擬環境中的方式，通過視覺、聽覺、觸覺等感官，讓使用者感受到如同身臨其境般的真實感。

例句：

"We aim to create an immersive experience for our clients in the virtual showroom." 

「我們希望在虛擬展廳中為客戶打造沉浸式體驗。」

 

3. Digital Twin （數位分身）

數位分身（Digital Twin）是一個虛擬模型，複製現實世界中物體或系統的特徵和行為，並通過感測器和數據分析實時監控和模擬其狀態與運作。

例句：

"A digital twin of our product allows us to demonstrate its features interactively."  

「我們產品的數位分身可以互動式地展示其功能。」

 

4. Blockchain Technology（區塊鏈技術） 

例句：

"Blockchain technology ensures secure transactions in the metaverse."  

「區塊鏈技術保障了元宇宙中的安全交易。」

 

5. Augmented Reality（AR）（增強現實）

AR是一種將虛擬信息與現實世界結合的技術，通過電子設備顯示，提供增強的體驗。

例句：

"We use augmented reality to enhance virtual presentations." 

「我們使用增強現實來提升虛擬簡報的效果。」

 

6. Non-Fungible Token（NFT）（非同質化代幣） 

例句：

"NFTs are a vital part of digital commerce in the metaverse." 

「NFT 是元宇宙中數位商業的重要組成部分。」

 

7. Cross-Platform Integration（跨平台整合）

 

(Credit: https://stock.adobe.com/ )

 

　　跨平台整合（Cross-Platform Integration）讓應用程式可以在不同的平台和操作系統上無縫運行和協同工作。這包括在桌面、手機、平板電腦等設備上，以及不同的操作系統如Windows、macOS、iOS、Android等。

例句：

"Our team focuses on seamless cross-platform integration to enhance user experience." 

「我們的團隊專注於無縫的跨平台整合，以提升使用者體驗。」

 

8. Scalability（可擴展性） 

可擴展性（Scalability）是指系統、網絡或流程在面臨不斷增長的需求時，能夠有效擴展和處理增加的負載，而不影響性能和效率的能力。

例句：

"The scalability of our virtual conference platform ensures it can handle thousands of attendees." 

「我們的虛擬會議平台的可擴展性能確保其能處理成千上萬的參與者。」

 

9. User Interface（UI）（用戶界面） 

例句：

"An intuitive user interface is critical for navigating the metaverse efficiently." 

「直觀的用戶界面對於高效地探索元宇宙至關重要。」

 

10. Monetization Strategies（貨幣化策略）

例句：

"We are exploring new monetization strategies for virtual goods in the metaverse." 

「我們正在探索元宇宙中虛擬商品的新貨幣化策略。」

 

11. Cloud Computing （雲端運算） 

 

 

例句：

"Cloud computing supports the data-intensive processes required for virtual business worlds." 

「雲端運算支持虛擬商業世界所需的高數據處理。」

 

12. Hybrid Work Model（混合工作模式）

例句：

"A hybrid work model enables employees to balance virtual and physical environments." 

「混合工作模式使員工能平衡虛擬和實體環境。」

 

13. Data Analytics（數據分析） 

例句：

"Data analytics provide insights into user behavior in virtual spaces." 

「數據分析提供了對虛擬空間中用戶行為的洞察。」

 

14. Virtual Reality（VR）（虛擬現實） 

例句：

"Virtual reality headsets are essential tools for accessing the metaverse." 

「虛擬現實頭盔是進入元宇宙的必備工具。」

 

15. Cybersecurity Protocols（網絡安全協議）

例句：

"Strict cybersecurity protocols are necessary to protect sensitive information." 

「嚴格的網絡安全協議是保護敏感信息的必要措施。」

 

　　Metaverse不只是科技愛好者的遊樂場，它也改變了我們溝通和做生意的方式，只要你願意花時間學習這些表達技巧，你就能在這個新興的世界中站穩腳步，從今天開始，慢慢練習，把這些詞彙融入到你的日常對話中吧，加油！

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

送禮活動浪接浪！想緊貼著數活動消息？即Like etnet Facebook專頁！► 立即讚好

我要回應
更多職場英語教室文章

你可能感興趣

#英語教學 #技能增值 #元宇宙 #職場英語 #Metaverse #職場 #學英文 #商業英語 #沉浸式產品展示 #虛擬會議
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人棄烏克蘭，台灣漸成「廢牌」？

07/03/2025 07:47

大國博弈

高息定存 | PAObank1個月高達8厘，招商永隆推快閃優...

04/03/2025 19:25

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk