  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • etnet專輯
    流感高峰期
    etnet專輯
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
職場
小薯茶水間
職場英語教室玄來更精彩行政人員有種生活風水蔣知識我做Marketing銷售達人飛凡年輕夢職場女王英倫出走日記裳色．惜裳
關鍵字：數碼營銷 創業 OL 管理 Fintech Smart Living

07/03/2025

BNO入境英國將毋須申請ETA 內政部稱盡快修例

#打工仔 #Pantry熱話 #移民英國 #ETA #BNO #英國
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章
Text: Katty Wu

　　自今年1月8日起，所有旅客入境英國，都必須申請ETA（Electronic Travel Authorisation，電子旅行授權），香港人無論持特區護照或BNO（英國國民（海外）護照），都須要事先申請。不過英國內政部最近在回覆議員的信中，表示會盡快讓BNO持有人不用再申請ETA入境英國。

 

　　上議院議員奧爾頓勳爵（Lord David Alton）在X（Twitter）上載了一封由英國內政部移民及公民事務大臣Seema Malhotra的回信，內容指經過持續評估及聽取證詞之後，政府決定BNO持有人毋須使用ETA入境英國。這個決定是由於BNO社群跟英國有密切的關係，加上是在歷史上英國對他們的承諾，最重要是BNO是由英國簽發的旅遊證件，就跟英國國民持有的護照一樣，所以他們的身份有較高的確定性，毋須要額外申請ETA。內政部表示會盡快修改相關的移民條例，不過信中未提及確實的日期。

 

英國內政部移民及公民事務大臣回覆上議院議員奧爾頓勳爵的信件。（圖片來源：X@DavidAltonHL）

 

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

我要回應
更多小薯茶水間文章

你可能感興趣

#打工仔 #Pantry熱話 #移民英國 #ETA #BNO #英國
更多職場文章

版主留言

放大顯示
精選影片
職場新常態
最緊要健康
精選文章
投票區
DIVA CHANNEL
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
etnet Chill

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

狂人棄烏克蘭，台灣漸成「廢牌」？

07/03/2025 07:47

大國博弈

高息定存 | PAObank1個月高達8厘，招商永隆推快閃優...

04/03/2025 19:25

貨幣攻略

財政預算案 | 唐英年：發債當「收入」是「假盈餘」，但非不負...

03/03/2025 11:22

2025-26年度財政預算案

說說心理話

Watch Trends 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk