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07/03/2025

麥當勞優惠：贏30日免費蘋果批金卡、玉子將軍漢堡套餐減$5、厚椰奶鐵$9.9！

#免費 #麥當勞 #FoodNews #Hot Deals #著數優惠 #蘋果批
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Text: Eunice Chow Photo: 麥當勞

　　3 月14日係咩日子？係Pie Day！麥當勞App即日起推出主題遊戲，有機會獲得大獎一個月免費歎蘋果批。另外，下星期的麥當勞Value Monday有將軍漢堡系列減$5優惠，更可以$9.9購買厚椰奶鐵系列，人人有份！

 

　　臨近3月14日一年一度的「Pie Day」，麥當勞App由即日起至3月14日推出「回到π世代之解碼奪批」小遊戲*，與大家一同迎接Pie Day之外，更考驗大家對π的熟悉度！只需打開麥當勞App並點擊遊戲頁面，即可參與測試大家記性和手速的考驗！

 

遊戲方法十分簡單，參加者只需於限時内輸入最長的π數值；而於活動期間分數最高首10位參加者即可贏得獎品「免費30日蘋果批金卡」，一個月内免費嘆外脆内軟的蘋果批！ 

 

 

將軍漢堡套餐減$5

 

　　預告！麥當勞App第十一週VALUE MONDAY電子優惠券（3月10日至3月16日），Apps用戶可享「玉子將軍漢堡或玉子雙層將軍漢堡套餐減$5」、「玉子將軍漢堡或玉子雙層將軍漢堡配抹茶麻糬批四道菜滋味套餐減$5優惠」，以優惠價享受美食，而$38將軍漢堡套餐持續有售，抵食之選！

 

 

厚椰奶鐵系列限時優惠價$9.9

 

　　為慶祝麥當勞50週年，即日起至3月12日，顧客親臨全線麥當勞餐廳的自助點餐機、點餐櫃檯或經麥當勞App購買，均可享優惠價$9.9歎McCafé凍厚椰奶鐵或熱椰香鮮奶咖啡（細）。

 

此外，麥當勞App用戶更可憑「購買指定超值套餐時加$9.9歎McCafé厚椰奶鐵及Shake Shake大薯條」。

 

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